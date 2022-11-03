في صحة جيدة.. خروج شيرين عبد الوهاب من المستشفى

2022-11-03 / 16:54
10
نجلاء مزيان

كشف قبل قليل، المستشار ياسر قنطوش، المحامي الخاص بالنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، عن خروجها من المستشفى بعد تعافيها مؤكدًا أنها الآن بصحة جيدة.

ونشر المستشار القانوني ياسر قنطوش عبر حائطه الفايسبوكي تدوينة جاءت كالتالي :”الحمدلله خروج الفنانه شيرين عبدالوهاب بالسلامه من المستشفى وهي بصحة جيدة”

و واصل قنطوش تدوينته قائلا:”وتشكر جميع جمهورها وكل من ساندها في أزماتها، وستتحدث في فيديو خلال ساعات”.

و الجدير بالذكر أن تسجيل صوتي مسرب يعود للفنانة شيرين خلف جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، جاء فيه:“من فضلك تعمل أي حاجة لأني عاوزة أخرج من المستشفى،مضوني على ورق مش عارفة الورق ده ايه، أنا الحمدالله بقيت كويسة وكملت علاجي وبقالي 20 يوم هنا، فعايزة أخرج ضروري يا أستاذ ياسر من فضلك”.

و جاء هذا التسجيل المسرب، بعدما كشف أحد اقربائها عن رغبة شيرين في استكمال رحلة العلاج للتعافي من الإدمان، لافتاً إلى أنها أبلغت إدارة المستشفى المتواجدة فيه بأنها ترغب في انتهاء فترة علاجها والتعافي التام للخروج من الحالة المرضية التي أصابتها.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الممثلة راوية :”مليقاش للزواج حيت عندي حمل كبير هزاه “

الممثلة راوية :”مليقاش للزواج حيت عندي حمل كبير هزاه…

2022-11-03 / 16:06
Photo of زينة الداودية تحصل على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات

زينة الداودية تحصل على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات

2022-11-03 / 14:20
Photo of تواصل الأيام الثقافية ببني ملال بسهرات موسيقية وعروض تراثية ومسرحية

تواصل الأيام الثقافية ببني ملال بسهرات موسيقية وعروض تراثية…

2022-11-03 / 12:41
Photo of نرجس الحلاق:” كنهضر على غلاء الأسعار حيت مكنعيش فابور”

نرجس الحلاق:” كنهضر على غلاء الأسعار حيت مكنعيش فابور”

2022-11-03 / 11:55
Photo of بالآلاف.. جمهور شاروخان يحتفلون بذكرى ميلاده57

بالآلاف.. جمهور شاروخان يحتفلون بذكرى ميلاده57

2022-11-03 / 10:40
Photo of تسجيل صوتي جديد لشيرين :”عايزة أخرج من المستشفى ضروري”

تسجيل صوتي جديد لشيرين :”عايزة أخرج من المستشفى ضروري”

2022-11-03 / 09:51
Photo of ميدايز ..دعوة لتعزيز دور الاتحاد الإفريقي لتحقيق التكامل الاقتصادي

ميدايز ..دعوة لتعزيز دور الاتحاد الإفريقي لتحقيق التكامل الاقتصادي

2022-11-02 / 21:22
Photo of عن علاقتها بتامر حسني..جليلة :”قبل زواجه بيوم واحد كنت معه”

عن علاقتها بتامر حسني..جليلة :”قبل زواجه بيوم واحد كنت…

2022-11-02 / 21:01
Photo of سلمى رشيد تصدر “jamais de la vie” وتتصدر الطوندونس المغربي

سلمى رشيد تصدر “jamais de la vie” وتتصدر الطوندونس…

2022-11-02 / 16:27
Photo of بسبب تدوينة..كاني ويست يخسر ملايين الدولارات من ثروته

بسبب تدوينة..كاني ويست يخسر ملايين الدولارات من ثروته

2022-11-02 / 13:48

‫10 تعليقات

  2. اللهم فرج كرب المكروبين والحمدلله على سلامتها نتمنى لها ان تشفى تماماً من الإدمان..

  4. خبر سار لأن الفنانة المصرية شرين عبدالوهاب تعتبر من الفانات المقتدرات اللهم اشفيها وعافيها شفاءا عاجلا غير اجلا يارب..

  5. مؤخراً سمعنا ايشاعة بوفاتها عبر التواصل الاجتماعي فلن يصدق الخبر المحزن والمؤلم في قلوب متتبعيها ؛ الحمد لله على سلامتها نتمنى غ طول العمر..

  6. كانت في أعين الناس الفنانة القديرة ولكن للاسف الشديد لم تعد كالسابق ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  7. قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( ..ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشرهم يوم القيامة اعمى) صدق الله العظيم.

  8. اللهم لا شماتة ولكنها ضيعت حيتها هباءا منثورا …فلا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  9. ولا تكونوا كاللذين نسوا آلله …اللهم نرجوا منك حسن الخاتمة ونسألك رد القضاء ولكن نسالك العفو والمغفرة يآرب ولطفك بنا..

  10. كانت وردة مفتحة وجميلة ولكن للاسف الشديد اصبحت وردة ذابلة بسبب ادمانها وتعاطيها المخذرات نطلب لها الهداية والمغفرة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق