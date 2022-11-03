في صحة جيدة.. خروج شيرين عبد الوهاب من المستشفى

نجلاء مزيان

كشف قبل قليل، المستشار ياسر قنطوش، المحامي الخاص بالنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، عن خروجها من المستشفى بعد تعافيها مؤكدًا أنها الآن بصحة جيدة.

ونشر المستشار القانوني ياسر قنطوش عبر حائطه الفايسبوكي تدوينة جاءت كالتالي :”الحمدلله خروج الفنانه شيرين عبدالوهاب بالسلامه من المستشفى وهي بصحة جيدة”

و واصل قنطوش تدوينته قائلا:”وتشكر جميع جمهورها وكل من ساندها في أزماتها، وستتحدث في فيديو خلال ساعات”.

و الجدير بالذكر أن تسجيل صوتي مسرب يعود للفنانة شيرين خلف جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، جاء فيه:“من فضلك تعمل أي حاجة لأني عاوزة أخرج من المستشفى،مضوني على ورق مش عارفة الورق ده ايه، أنا الحمدالله بقيت كويسة وكملت علاجي وبقالي 20 يوم هنا، فعايزة أخرج ضروري يا أستاذ ياسر من فضلك”.

و جاء هذا التسجيل المسرب، بعدما كشف أحد اقربائها عن رغبة شيرين في استكمال رحلة العلاج للتعافي من الإدمان، لافتاً إلى أنها أبلغت إدارة المستشفى المتواجدة فيه بأنها ترغب في انتهاء فترة علاجها والتعافي التام للخروج من الحالة المرضية التي أصابتها.

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