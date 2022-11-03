قنصلية “برشلونة” ترفض إستلام طلب ترحيل جثمان مغربي مات مقتولا

2022-11-03 / 15:42
1
هبة بريس _ يسير الايحيائي

رفضت المصلحة الإجتماعية بالقنصلية العامة ل”برشلونة” إستلام طلب ترحيل جثمان مواطن مغربي توفي ليلة الأحد _ الإثنين في حادث طعن بالسلاح الأبيض عندما نشب خلاف بينه وبين الجاني الذي لاذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة.

وفيما تزال الفرقة الجنائية للشرطة الإسبانية بكاتالونيا تسابق الزمن لمعرفة الأسباب والحيثيات التي كانت سببا في الجريمة وتحديد هوية الجاني ، إنتقل صديقين للهالك يوم الإثنين الى مقر القنصلية العامة للإخبار بالواقعة كي تقوم الأخيرة بواجبها في ترحيل الجثة الى مسقط رأسها (وجدة) ، تفاجئ الشابين برفض رئيس المصلحة للطلب رغم أن الحالة إنسانية واستثنائية ، لا بل تم توجيههما نحو المساجد لجمع التبرعات وهذا ما يعتبر مخالفا للدوريات الوزارية التي عممت في وقت سابق على المراكز القنصلية تخبر السادة القناصلة العامون خلالها بمنع جمع التبرعات أو توجيه المهاجرين المغاربة نحو هذه الطرق التي تسيء لسمعة المغرب قبل إساءتها للقنصلية.

ويعتبر قرار المصلحة الإجتماعية بعدم تسلم الطلب غير صائب أبدا باعتبار الأخيرة صلة وصل بين المهاجر والوزارة ولا يحق لها أن ترفض أو تمنح هذا الإمتياز إلا بعد إستشارة المصلحة المركزية المعنية .

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مغربية تطلب 75 ألف دولار تعويضا لم_قتل ابنها بأميركا

مغربية تطلب 75 ألف دولار تعويضا لم_قتل ابنها بأميركا

2022-11-02 / 19:12
Photo of تحويلات مغاربة العالم تقفز إلى 80,8 مليار درهم

تحويلات مغاربة العالم تقفز إلى 80,8 مليار درهم

2022-11-01 / 20:34
Photo of متهم في قضية اغتصاب.. الأمن الاسباني يعتقل مغربيا

متهم في قضية اغتصاب.. الأمن الاسباني يعتقل مغربيا

2022-10-31 / 13:09
Photo of حادث التدافع بكوريا الجنوبية.. لا مغاربة بين الوفيات

حادث التدافع بكوريا الجنوبية.. لا مغاربة بين الوفيات

2022-10-31 / 10:20
Photo of تظاهرة في إسبانيا احتجاجا على ترحيل إمام مغربي

تظاهرة في إسبانيا احتجاجا على ترحيل إمام مغربي

2022-10-30 / 16:55
Photo of تاراغونا: القنصل العام ” إكرام شاهين” تنفتح على المجتمع المدني

تاراغونا: القنصل العام ” إكرام شاهين” تنفتح على المجتمع…

2022-10-30 / 14:58
Photo of التدافع في كوريا .. سفارة المغرب في سيول توضح

التدافع في كوريا .. سفارة المغرب في سيول توضح

2022-10-30 / 13:23
Photo of “التهمة ذاتها”.. إسبانيا ترحل إماما مغربيا ثالثا خلال أسبوع

“التهمة ذاتها”.. إسبانيا ترحل إماما مغربيا ثالثا خلال أسبوع

2022-10-27 / 18:35
Photo of قنصلية متنقلة بطرابلس لفائدة المغاربة المقيمين بليبيا

قنصلية متنقلة بطرابلس لفائدة المغاربة المقيمين بليبيا

2022-10-26 / 11:25
Photo of إيطاليا : مسلسل التصفيات متواصل.. مقتل مهاجر مغربي رميا بالرصاص

إيطاليا : مسلسل التصفيات متواصل.. مقتل مهاجر مغربي رميا…

2022-10-24 / 20:52

تعليق واحد

  1. هذا كلام غير دقيق لأن المصالح القنصلية لا تقرر في موضوع الترحيل. القرار الأول و الأخير يعود للوزارة في الرباط. أما بما يخص “الصديقين”، فهما يفتقدان الصفة القانونية أصلا لطلب الترحيل. هذا الطلب يتم صياغته من طرف العائلة المقربة أو من طرف شركة ترحيل الجثامين.
    خلاصة: شكرا جزيلا لكم لتحري الدقة في مثل هذه المواضيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق