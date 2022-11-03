قنصلية “برشلونة” ترفض إستلام طلب ترحيل جثمان مغربي مات مقتولا

هبة بريس _ يسير الايحيائي

رفضت المصلحة الإجتماعية بالقنصلية العامة ل”برشلونة” إستلام طلب ترحيل جثمان مواطن مغربي توفي ليلة الأحد _ الإثنين في حادث طعن بالسلاح الأبيض عندما نشب خلاف بينه وبين الجاني الذي لاذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة.

وفيما تزال الفرقة الجنائية للشرطة الإسبانية بكاتالونيا تسابق الزمن لمعرفة الأسباب والحيثيات التي كانت سببا في الجريمة وتحديد هوية الجاني ، إنتقل صديقين للهالك يوم الإثنين الى مقر القنصلية العامة للإخبار بالواقعة كي تقوم الأخيرة بواجبها في ترحيل الجثة الى مسقط رأسها (وجدة) ، تفاجئ الشابين برفض رئيس المصلحة للطلب رغم أن الحالة إنسانية واستثنائية ، لا بل تم توجيههما نحو المساجد لجمع التبرعات وهذا ما يعتبر مخالفا للدوريات الوزارية التي عممت في وقت سابق على المراكز القنصلية تخبر السادة القناصلة العامون خلالها بمنع جمع التبرعات أو توجيه المهاجرين المغاربة نحو هذه الطرق التي تسيء لسمعة المغرب قبل إساءتها للقنصلية.

ويعتبر قرار المصلحة الإجتماعية بعدم تسلم الطلب غير صائب أبدا باعتبار الأخيرة صلة وصل بين المهاجر والوزارة ولا يحق لها أن ترفض أو تمنح هذا الإمتياز إلا بعد إستشارة المصلحة المركزية المعنية .

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