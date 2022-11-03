بايتاس: مشروع قانون المالية ليس الوسيلة الوحيدة للنهوض بالوطن

هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة اجتهدت كثيرا في مشروع قانون المالية لتحقيق غايتين.

وذكر بايتاس، في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن “هاتين الغايتين تتمثلان أولا نبقاو محافظين على مجهود الدولة فشموليتها في مواجهة أزمة يمر منها العالم والمغرب، ثم بالتوجه في إقرار وتكريس الدولة الاجتماعية عبر مجموعة من الإجراءات التي تعد اليوم موضوع أجرأة حقيقية من طرف الحكومة.”

وأضاف بايتاس، أن إصلاح قطاعي الصحة والتعليم يمر عبر آليات واضحة، تتمثل في مأسسة الحوار الاجتماعي، لافتا أن إصلاح منظومة الصحة والتعليم لن يكون فقط عبر الرفع بالأرقام لكن عبر فتح نقاشات مع هذه القطاعات لربط الإصلاح بالحوار.

وشدد بايتاس، على أن مشروع قانون المالية ليس الوسيلة الوحيدة للنهوض بالوطن، لكن آلية مهمة بالإضافة الى مجموعة من الآليات والسياسات العمومية التي في نهاية المطاف توصلنا لمعالجة معضلات واارفع من مستوى التنمية في بلادنا.

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