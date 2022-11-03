الحكومة تعلن عن دفعة سابعة من دعم مهنيي النقل

هبة بريس - لبنى أبروك

أعلنت الحكومة، عن صرف دفعة جديدة من دعم المحروقات لفائدة مهنيي النقل.

وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن الحكومة ستصرف دفعة سابعة من الدعم لفائدة مهنيي القطاع.

وأضاف بايتاس، أنه سيتم فتح منصة للتسجيل لفائدة مهنيي النقل، مشيرا إلى أن إقرار الدعم يحدد بناء على سعر المحروقات.

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