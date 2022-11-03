الحكومة تفصح عن تعيينات المناصب العليا و تحدث تغييرات بإدارة الجمارك و الضرائب

2022-11-03 / 17:58
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هبة بريس ـ الرباط 

اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعْيين ٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

فتم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين عبد اللطيف العمراني، مديرا عاما لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

كما تم تعيين نبيل لخضر، كاتبا عاما لوزارة الاقتصاد والمالية؛ و يونس إدريسي قيطوني، مديرا عاما للضرائب.

وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة، تعيين المهدي الريفي، مديرا عاما لوكالة التنمية الفلاحية.

كما تم بذات الوزارة، تعيين بلال حجوجي، مديرا للتعليم والتكوين والبحث.

وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعيين الغالي الصقلي، مديرا عاما للاستثمار ومناخ الأعمال.

فضلا عن ذلك، و بنفس الوزارة، تم تعيين زكرياء فرحات، مديرا للتواصل والتعاون الدولي والشراكات.

وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء تعيين عبد الكبير زهود، مديرا عاما للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق.

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تعليق واحد

  1. ننتظر من هؤلاء المسؤولين خدمة الصالح العام بكل صدق ومسؤولية واصلاح الإدارة وتبسيط المساطر والحصول على نتاىج ايجابية تكون في صالح المواطن ويشعر بها المواطن اما غير ذلك فلا فاىدة من هذه التعيينات نتمنى الاصلاح والتغيير

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