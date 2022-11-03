السكوري يفرض شروطا جديدا لحماية صحة الأجراء من خطورة الآليات أثناء العمل
هبة بريس ـ الرباط
تداول مجلس الحكومة و صادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر، قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويهدف هذا المشروع إلى وضع تدابير وإجراءات احترازية كفيلة بالحد من خطورة مجموعة من الأجهزة والآلات بما فيها المنشآت الكهربائية، بما يكفل ضمان سلامة وصحة الأجراء، ونسخ المرسوم رقم 2.12.236 الصادر في 21 من محرم 1435 (25 نوفمبر 2013) المتعلق بنفس الموضوع.
وتضمن هذا المشروع مقتضيات قانونية تهم الأجهزة والآلات، لاسيما ما يتعلق بوضع واستعمال وصيانة هذه الأجهزة، ووسائل الوقاية بهدف حماية الأجراء والممتلكات، وعملية إخبار وتكوين الأجراء المكلفين باستعمال أو بصيانة الأجهزة والآلات وبمراقبتها.
كما يتضمن بالإضافة لذلك مقتضيات خاصة بالمنشئات الكهربائية، لا سيما ما يتعلق منها بالشروط الواجب توفرها في المنشآت الكهربائية، والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل حماية الأجراء من مخاطر التماس المباشر وغير المباشر، والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل الوقاية من الحروق والحرائق والانفجارات ذات المصدر الكهربائي، والإجراءات الخاصة بمراقبة المنشآت الكهربائية.
9 تعليقات
على الحكومة أن تلتزم ببرنامج في حالة وقوع حادث عمل ان يعوض الاجير وتوفير له جميع الحقوق..
قضية قطاع الشغل في المغرب وانصاف العمال بصفة عامة لن ولن يتحقق مادامت الراسمالية تتحكم في دوالب التسيير..
اين هي المستشفيات العمومية الكافية التي تحترم المعايير الدولية اين هم الاطباء اين المدارس ؟؟..
يجب تدبير ملف الشغل والاجير في المغرب لانه له دور مهم في بناء الاقتصاد الوطني..
عدد من الإجراء يتعرضوا دائما للإهانة وفقدان شغلهم لكن الحكومة والوزارة المعنية لم تحرك ساكنا..
كثير من الإجراء تهدر حقوقهم عبثا دون رد اعتبارهم..
على الدولة التدخل العاجل لصيانة وحماية حقوق الاجير والرفع من الحد الادنى للاجور والتطبيب وغيرها من الامور التي تضمن له الحق في الحياة..
يجب ان يكون قانون رسمي في حالة تعرض اي اجير الخطورة الاليات ان يعوض حالا..
التأمين الصحي في المغرب يبقى ضعيفا وهمهم جني الأرباح ..