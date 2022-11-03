الحكومة تدافع عن جامع المعتصم: “كفاءة وطنية كبيرة جدا”

2022-11-03 / 14:45
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لبنى أبروك - هبة بريس

دافعت الحكومة، عن نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على خلفية الجدل الذي أثاره خبر اشتغاله كمستشار بديوان رئيس الحكومة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في كلمته بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس: “السي المعتصم هو مواطن مغربي ورجل اشتغل في دواوين رئاسة الحكومة ل10 سنوات”.

وأضاف بايتاس، أن المعتصم دبر مجموعة من الملفات باستحقاق وجدارة ومهنية وهذه الملفات لم تتوقف مع خروج الحكومة السابقة بل هي مستمرة لذلك هو الآن مستمر في عمله.

واسترسل بايتاس بالقول “المعتصم كفاءة وطنية كبيرة جدا وماشي فقط خصو يكون مكلفا بمهمة أو مستشارا بل يستحق منصبا أكبر من ذلك .” على حد تعبيره

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