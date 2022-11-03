الوزيرة بنعلي: “المغاربة الذين سيقتصدون في استهلاك الطاقة لهم مكافأة”

2022-11-03 / 16:38
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هبة بريس ـ الرباط

تتبع مجلس الحكومة عرضا حول التشجيع على الاقتصاد في الطاقة، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

و أكدت بنعلي أن الوزارة بادرت بخوض تجربة جديدة لتشجيع اقتصاد الطاقة، وهي المبادرة التي تأتي في إطار دعم الحملة التحسيسية حول النجاعة الطاقية التي أطلقتها مؤخرا الوزارة والمؤسسات العمومية المعنية التابعة لها.

وتهدف التجربة إلى تشجيع جميع المستهلكين النهائيين على الاقتصاد في استهلاك الكهرباء خلال شهري نونبر ودجنبر 2022 مقابل استفادة المستهلكين الذين يحققون اقتصادا في الطاقة الكهربائية مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم من مكافأة وفقا لكمية الطاقة المقتصدة، وذلك خلال سنة 2023.

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‫2 تعليقات

  1. المواطن يستهلك الكهرباء في الصيف ام في الشتاء ربما قد يستغني عنها هذا رأيي

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