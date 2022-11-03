الممثلة راوية :”مليقاش للزواج حيت عندي حمل كبير هزاه “

2022-11-03 / 16:06
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نجلاء مزيان

ردا على الإشاعات المتداولة بمنصات التواصل الاجتماعي و المتعلقة بدخول الممثلة المغربية فاطمة هراندي المعروفة باسم راوية للقفص الذهبي.

فتحت الممثلة المغربية قلبها لمتابعيها، حيث عمدت إلى الرد على أسئلة محبيها عبر خاصية ستوري بمنصة تبادل الصور و الفيديوهات “أنستغرام”.

و تعليقا على سؤال جاء فيه :”لبغيت نقول ليك بلي قرار لي خديتيه ضد أنك تزوجي واش جاك ساهل؟”،قالت راوية :”كيفما سبقت وقولت أنا ماليقاش نتزوج ماشي حيت کانکره رجال، لا حيت عندي حمل كبير هزاه على كتافي وماشي غير خاصني نتزوج باش نتسمى مزوجة وصافي”.

وعن عدم تبنيها لطفلة تدخل البهجة إلى حياتها،علقت المتحدثة ذاتها:”حيت عندي بنات أختي لي ديراهم بناتي ربي يخليهم ليا ويحفظهم من كل شر يارب”.

و بخصوص السؤال المتعلق بشخصيتها :”واش نتي قاصحة بصح ولا غير فالأفلام”، ردت الفنانة المغربية:”الزمان هو لي خلاني نبان قاصحة”.

و يشار إلى أن فاطمة هراندي المعروفة باسم راوية، هي ممثلة مغربية، شاركت في عدة أعمال سواء في السينما أو التلفزيون أو المسرح،و غالبا ما تؤدي أدوارا تكون فيها قوية الشخصية وذات كاريزما.

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