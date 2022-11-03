بوريطة: “قليل لي عندو 800 ألف يهودي مغربي في اسرائيل”
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن العلاقة التي تربط بين المغرب واليهود المغاربة متميزة عن كل العلاقات الموجودة بالعالم العربي، مؤكدا بالقول: ” قليل لعندو 800 ألف يهودي من أصل مغربي في اسرائيل، والمغرب هو الدولة الوحيدة لي عندها 3000 من الجالية اليهودية، حتى إن المرء وهو يتجول بالشوارع المغربية سيجد محكمة يهودية”.
وشدد ناصر بوريطة في حوار مع بي بي سي عربية، أن المغرب يعمل دائما على استثمار العلاقة الجيدة التي تربطه واسرائيل في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق الثوابت المتعارف عليها دوليا في هذا الشأن.
وحول موضوع القمة العربية، أشار بوريطة إلى ان المغرب ساهم بفعالية في القمة العربية بالجزائر، لكنه قوبل بتصرفات غير مقبولة مثل بثر خريطته ومنع دخول الوفد الإعلامي المغربي ، ومضايقات تعرض لها الوفد المغربي الدبلوماسي الرسمي، مشيرا أنه لم يتواصل بتاتا مع أي مسؤول جزائري بشكل ثنائي.
6 تعليقات
الجزائر بلاد الفوضى هم الصهاينة الحقيقيين. يمتلكون روح الكراهية والعنف والتحريض ضد الآخرين والحسد والبغض. من الاول أحسن لو لم تمتطي الطائرة اسي بوريطة؟؟؟
قال الله تعالى:( لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا)
وقال أيضا:(ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم)
وقال أيضا:( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء)
شاهدت اللقاء التلفزي.احسن وزير خارجية عرفه المغرب.تيحمر لوجه.اعانه الله في مهامه الصعاب.
مجرد تساؤل.
يهود أم صهاينة !!!؟؟؟
جاء على لسان بوريطة ما نصه:
“أن العلاقة التي تربط بين المغرب واليهود المغاربة متميزة عن كل العلاقات الموجودة بالعالم العربي، مؤكدا بالقول: ” قليل لعندو 800 ألف يهودي من أصل مغربي في اسرائيل، والمغرب هو الدولة الوحيدة لي عندها 3000 من الجالية اليهودية، حتى إن المرء وهو يتجول بالشوارع المغربية سيجد محكمة يهودية”.انتهى الاقتباس
صدق بوريطة، لذلك خاطبهم على هامش قمة النقب بما نصه:
“إن الإسرائيليين لهم أصول مغربية، وإن المقولة الإسرائيلية بأن في كل عائلة إسرائيلية شخص على الأقل بدماء مغربية أمر صحيح” انتهى الاقتباس.
وكل من رحل إلى فلسطين بعد وعد بلفور المشؤوم هو صهيوني حل محل فلسطيني، بعد قتله أو تشريده وهدم بيته.
بعد بيع الارض و العرض و ربط اعناقنا اجيال و اجيال في قروض
هاهو هذا *** يخرج علينا بمدح قتلة الاطفال و الرضع
الا نامت اعين الجبناء
اما صاحب التعليق الذي يشتم الجزائريين، تعليقك كله حقد و كراهية سوداء تريد ان توقع بين الاخوة ايها الذبابة الصهيونية و لن تجعلنا نكره الجزائريين يا قاتل الرضع و الابرياء
لا غي فهاد لبلاد السعيدة عايشين معانا كتر من اللي فإسرائيل