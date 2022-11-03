ناصر بوريطة

بوريطة: “قليل لي عندو 800 ألف يهودي مغربي في اسرائيل”

2022-11-03 / 14:10
6
محمد منفلوطي_هبة بريس

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن العلاقة التي تربط بين المغرب واليهود المغاربة متميزة عن كل العلاقات الموجودة بالعالم العربي، مؤكدا بالقول: ” قليل لعندو 800 ألف يهودي من أصل مغربي في اسرائيل، والمغرب هو الدولة الوحيدة لي عندها 3000 من الجالية اليهودية، حتى إن المرء وهو يتجول بالشوارع المغربية سيجد محكمة يهودية”.

وشدد ناصر بوريطة في حوار مع بي بي سي عربية، أن المغرب يعمل دائما على استثمار العلاقة الجيدة التي تربطه واسرائيل في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق الثوابت المتعارف عليها دوليا في هذا الشأن.

وحول موضوع القمة العربية، أشار بوريطة إلى ان المغرب ساهم بفعالية في القمة العربية بالجزائر، لكنه قوبل بتصرفات غير مقبولة مثل بثر خريطته ومنع دخول الوفد الإعلامي المغربي ، ومضايقات تعرض لها الوفد المغربي الدبلوماسي الرسمي، مشيرا أنه لم يتواصل بتاتا مع أي مسؤول جزائري بشكل ثنائي.

ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إجراءات ضريبية في ” مالية 2023″…مجحفة لا تناسب “مهنة المحاماة”

إجراءات ضريبية في ” مالية 2023″…مجحفة لا تناسب “مهنة…

2022-11-03 / 18:46
Photo of سياسي جزائري ..الأهم هو عدم مقاطعة المغرب “قمة الجزائر”

سياسي جزائري ..الأهم هو عدم مقاطعة المغرب “قمة الجزائر”

2022-11-03 / 18:12
Photo of الحكومة تفصح عن تعيينات المناصب العليا و تحدث تغييرات بإدارة الجمارك و الضرائب

الحكومة تفصح عن تعيينات المناصب العليا و تحدث تغييرات…

2022-11-03 / 17:58
Photo of رئيس البرلمان الإفريقي: المغرب يعمل لبروز نموذج تنموي جديد في إفريقيا

رئيس البرلمان الإفريقي: المغرب يعمل لبروز نموذج تنموي جديد…

2022-11-03 / 17:47
Photo of تفعيلا لمخرجات الحوار الاجتماعي.. لفتيت يعدل النظام الأساسي بوزارة الداخلية

تفعيلا لمخرجات الحوار الاجتماعي.. لفتيت يعدل النظام الأساسي بوزارة…

2022-11-03 / 17:22
Photo of أيت الطالب يستعرض أمام الحكومة تفاصيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية

أيت الطالب يستعرض أمام الحكومة تفاصيل إصلاح المنظومة الصحية…

2022-11-03 / 17:02
Photo of الوزيرة بنعلي: “المغاربة الذين سيقتصدون في استهلاك الطاقة لهم مكافأة”

الوزيرة بنعلي: “المغاربة الذين سيقتصدون في استهلاك الطاقة لهم…

2022-11-03 / 16:38
Photo of السكوري يفرض شروطا جديدا لحماية صحة الأجراء من خطورة الآليات أثناء العمل

السكوري يفرض شروطا جديدا لحماية صحة الأجراء من خطورة…

2022-11-03 / 15:54
Photo of بايتاس: مشروع قانون المالية ليس الوسيلة الوحيدة للنهوض بالوطن

بايتاس: مشروع قانون المالية ليس الوسيلة الوحيدة للنهوض بالوطن

2022-11-03 / 15:25
Photo of وهبي: “مشروع قانون المسطرة المدنية يأتي في إطار إصلاح منظومة العدالة”

وهبي: “مشروع قانون المسطرة المدنية يأتي في إطار إصلاح…

2022-11-03 / 14:55

‫6 تعليقات

  1. الجزائر بلاد الفوضى هم الصهاينة الحقيقيين. يمتلكون روح الكراهية والعنف والتحريض ضد الآخرين والحسد والبغض. من الاول أحسن لو لم تمتطي الطائرة اسي بوريطة؟؟؟

  2. قال الله تعالى:( لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا)
    وقال أيضا:(ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم)
    وقال أيضا:( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء)

  3. شاهدت اللقاء التلفزي.احسن وزير خارجية عرفه المغرب.تيحمر لوجه.اعانه الله في مهامه الصعاب.

  4. مجرد تساؤل.
    يهود أم صهاينة !!!؟؟؟
    جاء على لسان بوريطة ما نصه:
    “أن العلاقة التي تربط بين المغرب واليهود المغاربة متميزة عن كل العلاقات الموجودة بالعالم العربي، مؤكدا بالقول: ” قليل لعندو 800 ألف يهودي من أصل مغربي في اسرائيل، والمغرب هو الدولة الوحيدة لي عندها 3000 من الجالية اليهودية، حتى إن المرء وهو يتجول بالشوارع المغربية سيجد محكمة يهودية”.انتهى الاقتباس
    صدق بوريطة، لذلك خاطبهم على هامش قمة النقب بما نصه:
    “إن الإسرائيليين لهم أصول مغربية، وإن المقولة الإسرائيلية بأن في كل عائلة إسرائيلية شخص على الأقل بدماء مغربية أمر صحيح” انتهى الاقتباس.
    وكل من رحل إلى فلسطين بعد وعد بلفور المشؤوم هو صهيوني حل محل فلسطيني، بعد قتله أو تشريده وهدم بيته.

  5. بعد بيع الارض و العرض و ربط اعناقنا اجيال و اجيال في قروض
    هاهو هذا *** يخرج علينا بمدح قتلة الاطفال و الرضع
    الا نامت اعين الجبناء
    اما صاحب التعليق الذي يشتم الجزائريين، تعليقك كله حقد و كراهية سوداء تريد ان توقع بين الاخوة ايها الذبابة الصهيونية و لن تجعلنا نكره الجزائريين يا قاتل الرضع و الابرياء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق