بوريطة: “قليل لي عندو 800 ألف يهودي مغربي في اسرائيل”

محمد منفلوطي_هبة بريس

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن العلاقة التي تربط بين المغرب واليهود المغاربة متميزة عن كل العلاقات الموجودة بالعالم العربي، مؤكدا بالقول: ” قليل لعندو 800 ألف يهودي من أصل مغربي في اسرائيل، والمغرب هو الدولة الوحيدة لي عندها 3000 من الجالية اليهودية، حتى إن المرء وهو يتجول بالشوارع المغربية سيجد محكمة يهودية”.

وشدد ناصر بوريطة في حوار مع بي بي سي عربية، أن المغرب يعمل دائما على استثمار العلاقة الجيدة التي تربطه واسرائيل في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق الثوابت المتعارف عليها دوليا في هذا الشأن.

وحول موضوع القمة العربية، أشار بوريطة إلى ان المغرب ساهم بفعالية في القمة العربية بالجزائر، لكنه قوبل بتصرفات غير مقبولة مثل بثر خريطته ومنع دخول الوفد الإعلامي المغربي ، ومضايقات تعرض لها الوفد المغربي الدبلوماسي الرسمي، مشيرا أنه لم يتواصل بتاتا مع أي مسؤول جزائري بشكل ثنائي.

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