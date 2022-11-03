بن سليمان.. عمود كهربائي يهدد أرواح الأبرياء لسنوات

محمد منفلوطي_هــــبة بريس

أكدت مصادر جمعوية، أن حالة من التخوف والترقب تسود بين مختلف مكونات التجمع السكني أولاد اعطية دوار المعيزيين اولاد سيدي احمد جماعة الردادنة اولاد مالك قيادة احلاف باقليم بن سليمان، بسبب سقوط عمود كهربائي خشبي لمدة طويلة قدرتها مصادرنا بالسنوات، لأسباب لازالت مجهولة تتطلب تحقيقا فوريا، لمعرفة هل الأمر يتعلق بعاصفة جوية أو بفعل فاعل، أو نتيجة حتمية لسياسة الترقيع، مما يعرض المواطنين لخطر الصعقات الكهربائية القاتلة على الرغم من مناشدتهم للجهات المعنية.

وقد نشرت صفحة أمجاد أمكون التي تعنى بالقضايا المحلية بالمنطقة على صفحة الفايسبوك قصاصة قالت فيها: “السلامة السلامة… شهور (نستحيي أن نقول سنوات) وهذا السلك الكهربائي من الشبكة الكهربائية يلامس الأرض بعد تآكل العمود الخشبي ما يشكل خطورة بالغة على سلامة الساكنة خصوصا بعد قرب فصل الأمطار، نناشد المعنيين بالأمر التدخل لتركيب عمود جديد في أقرب الآجال”.

صرخة مدوية أطلقها نشطاء فايسبوكيون، مطالبين بالكشف عن الأسباب الكامنة وراء عدم الاستجابة لمطالبهم سواء من قبل مسؤولي المكتب الوطني للكهرباء ومرورا بالهيئات المنتخبة، مؤكدين على ضرورة التحرك لوقف هذا العبث بحياة المواطنين الأبرياء خاصة الأطفال الصغار منهم.

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