بن سليمان.. عمود كهربائي يهدد أرواح الأبرياء لسنوات
أكدت مصادر جمعوية، أن حالة من التخوف والترقب تسود بين مختلف مكونات التجمع السكني أولاد اعطية دوار المعيزيين اولاد سيدي احمد جماعة الردادنة اولاد مالك قيادة احلاف باقليم بن سليمان، بسبب سقوط عمود كهربائي خشبي لمدة طويلة قدرتها مصادرنا بالسنوات، لأسباب لازالت مجهولة تتطلب تحقيقا فوريا، لمعرفة هل الأمر يتعلق بعاصفة جوية أو بفعل فاعل، أو نتيجة حتمية لسياسة الترقيع، مما يعرض المواطنين لخطر الصعقات الكهربائية القاتلة على الرغم من مناشدتهم للجهات المعنية.
وقد نشرت صفحة أمجاد أمكون التي تعنى بالقضايا المحلية بالمنطقة على صفحة الفايسبوك قصاصة قالت فيها: “السلامة السلامة… شهور (نستحيي أن نقول سنوات) وهذا السلك الكهربائي من الشبكة الكهربائية يلامس الأرض بعد تآكل العمود الخشبي ما يشكل خطورة بالغة على سلامة الساكنة خصوصا بعد قرب فصل الأمطار، نناشد المعنيين بالأمر التدخل لتركيب عمود جديد في أقرب الآجال”.
صرخة مدوية أطلقها نشطاء فايسبوكيون، مطالبين بالكشف عن الأسباب الكامنة وراء عدم الاستجابة لمطالبهم سواء من قبل مسؤولي المكتب الوطني للكهرباء ومرورا بالهيئات المنتخبة، مؤكدين على ضرورة التحرك لوقف هذا العبث بحياة المواطنين الأبرياء خاصة الأطفال الصغار منهم.
8 تعليقات
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصين وصلت بالتكنولوجيا الى أقصى حد وأنتم أعمدة كهربائية من الخشب لم تقوموا بتغييرها ..
إنها أضحوكة هههههههههههه أعمدة كهربائية لم تستطيعون اصلاحها ..
لوكان وقت الانتخابات لما اسرعتم في اصلاحها على الفور هههههههههههه الآن المصلحة انتهت لاداعي ان تهمكم سلامة المواطنين..
يجب تغيير جميع الأعمدة الكهربائية التي تشكل خطر كبير على سلامة المواطنين من هذه المناطق ولكم واسع النظر يارؤساء الجماعة هههههههههههه.
شكرآ لجريدة هبة بريس على تسليط الضوء من أجل سلامة المواطنين من هذه الأعمدة الكهربائية التي تشكل خطر عليهم نتمنى ان يأخذوها المسؤولين بعين الاعتبار..
هذآ مشكل يعاني منه جميع أنحاء المملكة وبالاخص مجال القروي ولا أحد يحرك ساكنا فكيف يعقل ان يهتموا بسلامة الأطفال ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أعتقد المشكل من طرف الساكنة لأن هناك أشخاص يقومون بعمليات تخربية وسرقة الأسلاك الكهربائية النحاسية ولا أحد يضع حدا لهم ؛ والضحية هم الأطفال الأبرياء الذين لاذنب لهم..
هذه الظاهرة توجد في مختلف بوادي المغرب لانها أعمدة كهربائية من الخشب مغشوشة وغيرصلبة تثبتها مغشوش وهذه نتيجة التهور بحياة المواطنين .زيادة على ذالك نهب الميزانية المخصصة لذلك والفاهم يفهم هههههههههههه.