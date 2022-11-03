البيضاء: اندلاع حريق داخل مقاطعة عين السبع وإصابة موظفة بحروق

ع اللطيف بركة - هبة بريس

شب حريق زوال اليوم الخميس 3 نونبر الجاري ، داخل مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء ، خلف حروق لموظفة نقلت في حالة حرجة الى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات.

وتمكنت مصالح الوقاية المدنية من إخماد النيران في وقت وجيز، للحد من انتقاله الى مكاتب أخرى بنفس المقاطعة، بعدما غادر الموظفين المكان خوفا من انتشار النيران.

وعن سبب الحريق، فقد شرعت الموظفة بداخل مكتبها، على استعمال قنينة غاز صغيرة، من أجل الشروع في تحضير وجبة الغذاء، غير أن النيران إندلعت بالمكان، وإصابت الموظفة بحروق، بعد أن استطاع زملائها ابعادها عن النيران، قبل حلول الوقاية المدنية.

الحادث يكشف واقع الموظفين مع التوقيت المستمر الذي فرضته وزارة تحديث الإدارة والرقمنة، وعن غياب مطابخ بمعايير السلامة، بالإدارت العمومية.

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