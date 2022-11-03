بعد إجراء الدورة السابعة.. توقيفات و عقوبات على أندية البطولة الاحترافية الأولى

هبة بريس ـ رياضة

اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وأصدرت القرارات التالية بالنسبة للبطولة الاحترافية الأولى عن الجولة 7:

•توقيف محمد أيمن ساديل، لاعب فريق أولمبيك خريبكة أربع مباريات اثنتان منهما موقوفتا التنفيذ مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهما، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنهضة بركان، وذلك بناء على المواد : 86، 72 و76 من مدونة التأديب.

• توقيف أيمن الدراني، لاعب فريق اتحاد تواركة مباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بأولمبيك أسفي، وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.

• توقيف أيمن العوني، لاعب فريق أولمبيك خريبكة مباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنهضة بركان، وذلك بناء على المادة 53.2 من مدونة التأديب.

• توقيف دجما دجو أميان، لاعب فريق اتحاد طنجة مباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالمغرب الفاسي، وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.

• توقيف محسن الربيدي، لاعب فريق الشباب السالمي مباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالدفاع الحسني الجديدي، وذلك بناء على المادة 53.2 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق أولمبيك أسفي مبلغ 50 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، مما أدى إلى توقيف المباراة التي جمعته بفريق اتحاد تواركة لمدة 5 دقائق وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق الجيش الملكي مبلغ 30 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق حسنية أكادير ، وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق أولمبيك خريبكة مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق نهضة بركان وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق نهضة بركان مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق أولمبيك خريبكة وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق اتحاد طنجة مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق المغرب الفاسي وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق اتحاد طنجة مبلغ 5000 درهما، لرمي جماهيره للقارورات ، خلال المباراة التي جمعته بفريق المغرب الفاسي وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق المغرب الفاسي مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق اتحاد طنجة وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق الرجاء الرياضي مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق الفتح الرياضي وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق شباب المحمدية مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق المغرب التطواني وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق المغرب التطواني مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق شباب المحمدية وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

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