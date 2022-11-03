نزار بركة يطمئن المغاربة ” لا زيادة في سعر البوطا”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشف نزار بركة وزير التجهيز والماء ، في كلمة له خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام للمقاولات والمهن بالدار البيضاء، أن لا زيادات في سعر ” البوطا” خلال هذه السنة أو السنة المقبلة.

وأضاف أن حزبه “يمد اليد للطبقات المتوسطة، ولهذا نحن نشتغل ونقوم بتدابير من داخل الحكومة كي تستفيدوا منها، وهذا هو حزب الاستقلال الذي تعرفونه”.

واستعرض نزار بركة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تفادي إثقال كاهل المواطنين المغاربة الذين يعانون من ارتفاع أسعار المواد، مشيرا في هذا الصدد إلى مواصلة دعم “البوطا”، مؤكدا أنه “لا زيادات في السنة المقبلة ولا حتى في سنة 2024” في سعر غاز البوتان.

وأردف وزير التجهيز والماء ضمن حكومة عزيز أخنوش أن هذه الأخيرة تعمل على حماية الطبقة المتوسطة، من خلال اشتغالها بالتدرج وعدم الإضرار بالمواطنين المغاربة، مؤكدا في هذا الباب أن “الكهرباء لن تعرف فاتورته زيادات، وذلك من خلال قرار الحكومة عدم الرفع في ثمن الكهرباء”.

وبخصوص تشجيع الاستثمار والمقاولات الصغرى والمتوسطة، قال نزار بركة: “من المفروض حين تكون أزمة مثل هذه، يتم تخفيض الاستثمار، لكننا نحن تركنا الاستثمار مستمرا كي تستفيد المقاولات الكبرى والمتوسطة والصغيرة”، على حد تعبيره.

وأكد اشتغال الحكومة على تعديل مرسوم الصفقات العمومية حتى تستفيد منه المقاولات، مشيرا في هذا السياق إلى أنه “سيتم الرفع من سندات الطلب من 200 ألف درهم إلى 500 ألف درهم حتى تستفيد من ذلك المقاولات الصغرى”.

كما سيتم سن تدابير تمكن المقاولات والعديد من القطاعات من الاستفادة من المشاريع والصفقات العمومية، على غرار الصناع التقليديين الذين تضرروا من الجائحة؛ إذ “سيصير إجباريا استفادتهم من هذه الصفقات”، يورد وزير التجهيز والنقل.

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