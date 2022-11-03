تواصل الأيام الثقافية ببني ملال بسهرات موسيقية وعروض تراثية ومسرحية

يلتقي الجمهور الملالي غدا الجمعة في العاشرة صباحا، مع عرض تربوي لفرقة ناس الكوميديا بدار الثقافة، وفي الرابعة زوالا، من نفس اليوم، سيتم بدار الثقافة أيضا، تقديم عرض تربوي ترفيهي للأطفال ينشطة الفنان هشام سكومة، إلى جانب عرض تراثي يقدم في الخامسة مساء بقصر عين أسردون بالهواء الطلق، في ابهى سهرة فنية يلتقي فيها سحر الطبعية مع سحر الفنون.

أما يوم يوم السبت، فسيكون للجمهور موعدا في السابعة مساء بدار الثقافة، مع عرض مسرحي بعنوان “المحدوبية” لفرقة محترف الفن الأصيل للسينما والمسرح من البيضاء، وفي الثامنة مساء بمنصة السهرات سيستمتع الجمهور بسهرة فنية موسيقية، ينشطها الفنان عبد اللطيف شوقي، وتحييها فرقة عبيدات الرما الحركة من بوجنيبة، وفرقة الحلواني والفنان انوار السيويدي من بني ملال والفنان تيتين حجو تيغسالين، وصالح طويوطا من وادي زم.

فيما سيتم احياء سهرة كبرى مماثلة يوم الأحد، ستقدمها الفنانة لبنى اكنشيش، وستكون بدء من الثامنة مساء، بمشاركة كل من فرقة ايت عتاب الرما، وسعيد اوبلال من القصيبة، والفنانة خديجة الملالية وعائشة تاشنويت.

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