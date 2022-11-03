يهم موظفي الأمن.. اتفاقية شراكة للاستفادة من العلاج بالمصحات الخاصة

2022-11-03 / 12:11
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هبة بريس

أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وشركة التأمين “Atlanta Sanad” ومجموعة “Aktidal Holding” الصحية، اتفاقية شراكة تروم ولوج موظفات وموظفي الشرطة وذوي حقوقهم إلى حزمة الخدمات الصحية التي تقدمها المصحات التابعة لهذه المجموعة العلاجية الوطنية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى فتح الباب أمام استفادة منخرطي مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني من خدمات 13 مصحة متعددة الاختصاصات تابعة لمجموعة “Aktidal Holding”، بمدن الدار البيضاء والجديدة وأكادير وطنجة، وذلك في أفق افتتاح مؤسسات علاجية أخرى تابعة لنفس المجموعة الصحية بمدن سلا وآسفي وبوسكورة في الأمد المنظور، والتي تدخل في إطار المؤسسات التي تغطيها هذه الاتفاقية.

كما ستمكن هذه الاتفاقية أسرة الأمن الوطني من الاستفادة من مجموعة الخدمات الصحية المتكاملة، وذلك وفق التعريفة الوطنية التي تغطي جزءاً منها المؤسسات التعاضدية، وتغطي البقية اتفاقية الشراكة التي تربط المصالح الاجتماعية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني مع شركة التأمين “Atlanta Sanad”. 

وتندرج هذه الاتفاقية، في سياق تنزيل مضامين استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني في مجال توسيع حزمة الخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفات وموظفي الشرطة وذوي حقوقهم عموما، وتلك المرتبطة بالخدمات الصحية المقدمة على وجه الخصوص، وذلك من خلال تنويع مجالات وتخصصات العرض الصحي وتسهيل الولوج إلى خدمات صحية من مستويات عدة.

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‫2 تعليقات

  2. مجرد اتفاقيات ليس الا في غالب الأحيان عندما تحتاج هده الخدمات يصدمونك في المصحة بأنه لاعلم لهم

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