نرجس الحلاق:” كنهضر على غلاء الأسعار حيت مكنعيش فابور”
ردت الممثلة و المؤثرة المغربية نرجس الحلاق على اللغط و الاقاويل الرائجة بمنصات التواصل الاجتماعي، حول السبب الذي دفعها و مجموعة من المشاهير للتضامن مع حملة “لا لغلاء الأسعار”.
و في هذا الصدد، نشرت نرجس الحلاق عبر خاصية القصص القصيرة بمنصة “أنستغرام”، تدوينة جاءت كالتالي:”غلاء الأسعار ما كنهضرش علیه باش نبان واعرة حيت انا واعرة لسبب أخر هو انني ما كنعيش فابور كيما کیدیرو بزاف”.
و أضافت قائلة:”كنهضر حيت حتى انا متضررة بحالي بحال أي واحد كيخدم باش يعيش،الحمد الله على نعمة الكرامة، مکنرضاش ندير سطوري لشي حد باش ناکل فابور و ما کنرضاش نسولكم على شكون كيعرف شي حد كيصاوب الزليج باش نصاوبو فابور فهمتوني”.
و اختتمت تدوينتها قائلة:”أحترم ذكاءكم فإحترموا ذكائي، كنحس بأي درهم کیتزاد حیت کیخرج من جيبي لهذا من حقي نهضر بحالي بحال أي مغربي وغا نبقى نهضر طول ما عندي صوت و عندي كرامة”.
و تفاعل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي مع تدوينة الممثلةالمغربية، حيث تم تداولها على نطاق واسع.
9 تعليقات
أصبح الوضع جد صعبة والكل بدأ يشعر بالغلاء والاسعار الملتهبة من فنانين وفنانات وما بالك بالفقير الذي يتخبط مع الزمن ولقمة العيش ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب على الجميع بدون استثناء من فنانين وفنانات وجميع الهيئات المهنية أن تقف وقفة تضامنية واحتجاجية مع المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية ..
الإرتفاع في المحروقات وفي المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني وووووو وووووووو وغيرها فالعالم بأكمله يعيش هذه الوضعية الاقتصادية.. نطلب السلامة يآرب ولطفك بنا ..
الحكومة يجب عليها أن تجد حلا مناسبا وتتحرك في أسرع وقت ممكن حتى لا تقع في الطامة الكبرى التي لا يحمد عقباه…
أنت تشعرينا بالغلاء والاسعار الملتهبة وماذا يقول المسكين الذي يتخبط مع الزمن ولقمة العيش … لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب ان نتعايش مع الوضع لأن أصلا الحكومة لا يهمها الامر سوى مصلحتها فوق كل شيء والمسكين يهبط وينزل مع الزمن ولقمة العيش وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وانتهى الكلام.
الطبقة البورجوازية لاتهمها الطبقة الفقيرة والكادحة المقهورة لأنهم لديهم مزاريع ومشاريع فهم لايشعرون بالغلاء والاسعار الملتهبة .. الفقير هو من يشعر بها ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يقول المثل المغربي ( ما يتخبط بالمزود غير لمضروب به..)