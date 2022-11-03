غياب الدعم و الميزانية المحدودة يدفعان اللجنة المنظمة لتأجيل نصف ماراطون الجديدة

هبة بريس ـ رياضة

أكدت جمعية “مازاغان ماراطون” عن تأجيل النسخة السابعة من نصف ماراطون مدينة الجديدة و كذا سباق 10 كلم اللذين كانا مبرمجين خلال الشهر الجاري.

و حسب الجمعية السالفة الذكر، باعتبارها المنظمة للحدث الرياضي، فقد تقرر تأجيل الملتقى لوقت لاحق بسبب غياب الدعم من الجهات المسؤولة و كذا لضعف ميزانية السباق.

و أوضحت جمعية “مازاغان ماراطون” أن الدورة السابعة تم تأجيلها إلى أجل لاحق و ذلك بعد أن كان مقررا تنظيمها يوم 20 نونبر من سنة 2022 بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال المجيد.

و شددت الجمعية “على أنها أجبرت على اتخاذ قرار التأجيل بسبب غياب الدعم المادي والميزانية الكافية لتنظيم تظاهرة رياضية ترقى لطموحات ساكنة مدينة الجديدة والمسؤولين عن تسييرها وجميع المشاركين والمشاركات، خاصة أنها تظاهرة كانت ستسقطب عدائين بارزين من جنسيات مختلفة.

*الصورة من الأرشيف

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