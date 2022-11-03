“ولينا كنشريو غا الضروريات”.. مواطنون يحاربون الغلاء بالإستغناء

2022-11-03 / 09:17
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هبة بريس - الرباط

لا حديث في الشارع المغربي وبمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسابيع الأخيرة، سوى حول ارتفاع أسعار معظم المواد الغذائية والمحروقات.

وعرفت معظم المواد الاستهلاكية ارتفاعا غير مسبوق، ألهب جيوب المواطنين، خاصة من الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

وفي هذا الصدد، كشف مواطنون في حديث مع هبة بريس، أن موجة الغلاء الأخيرة أثرت بشكل كبير وسلبي على قدرتهم الشرائية.

وأضاف ذات المواطنون، أنهم موجة الغلاء التي أعقبت أزمة كورونا والعطلة الصيفية والدخول المدرسي، دفعت بعدد منهم إلى الاقتراض أو البحث عن موارد مالية جديدة.

وتابع ذات المصرحين، أنهم أصبحوا يواجهون هذا الغلاء بالاستغناء على عدد من المواد والحاجيات التي وصفوها ب”الكماليات”، لافتين أنهم يكتفون حاليا باقتناء الأساسيات والضروريات فقط.

هذا وطالب المواطنون، الجهات المعنية بالتدخل لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمغاربة من هذه الارتفاعات التي ألهبت جيوبهم وأغرقت عددا منهم في الديون.

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