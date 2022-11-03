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طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-11-03 / 09:06
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية بشكل عام، بطقس حار نسبيا بمنطقة سوس وجنوب البلاد، فضلا عن تشكل سحب منخفضة كثيفة، خلال الصباح والليل بالسواحل الشمالية والوسطى، وستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بضباب محلي.

وستكون السماء قليلة السحب الى غائمة جزئيا، بالمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، مع تناثر حبات من الغبار بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 6 و11 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 11 و16 درجة بالريف، والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 17 و22 درجة بالأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 15 و19 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسيطة، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز حيث سيكون قليل الهيجان خلال الظهيرة، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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