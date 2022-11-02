الداخلية القطرية” تضبط عشرات الكؤوس المقلدة لكأس العالم

2022-11-02 / 23:27
9
هبة بريس _ متابعة

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الأربعاء عن ضبط أكثر من 140 كأسا مقلدة لجائزة كأس العالم في كرة القدم، مشيرة إلى أن هذه البضائع كان أصحابها يعتزمون بيعها عبر الإنترنت في الإمارة.

وقالت الوزارة في تغريدة على “تويتر”، إن أجهزتها “تمكنت من ضبط 144 كأسا مقلدة تماثل كأس بطولة العالم قطر 2022، في مخالفة لقانون رقم 10 لسنة 2021 في ما يخص تدابير استضافة كأس العالم”.

وأضافت أن ضبط هذه البضائع المزورة تم بعد “توافر معلومات تفيد بوجود موقع إلكتروني يروج لبيع كؤوس تحاكي الشكل الحقيقي لكأس العالم”.

وأوضحت أنه “تم التوصل إلى المتهمين، حيث ضبطت بحوزتهم مجموعة من الكؤوس المقلدة، وسيتم استكمال الإجراءات القانونية” بحقهم.

وذكّرت الوزارة بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم “نشر العديد من الرسائل التوعوية تحذر من استخدام حقوق الملكية الفكرية المرتبطة ببطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، دون الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للفيفا”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رسميا.. أسود الأطلس يواجهون جورجيا وديا بالإمارات قبل انطلاقة المونديال

رسميا.. أسود الأطلس يواجهون جورجيا وديا بالإمارات قبل انطلاقة…

2022-11-03 / 13:13
Photo of غياب الدعم و الميزانية المحدودة يدفعان اللجنة المنظمة لتأجيل نصف ماراطون الجديدة

غياب الدعم و الميزانية المحدودة يدفعان اللجنة المنظمة لتأجيل…

2022-11-03 / 11:17
Photo of قطر تعلن توفير 70 ألف ليلة فندقية إضافية خلال المونديال

قطر تعلن توفير 70 ألف ليلة فندقية إضافية خلال…

2022-11-02 / 16:54
Photo of للإطاحة برونالدو وسواريز.. دعوة للصلاة والصوم 12 ساعة في غانا

للإطاحة برونالدو وسواريز.. دعوة للصلاة والصوم 12 ساعة في…

2022-11-02 / 15:00
Photo of التكهنات تسبق لائحة الركراكي و الجماهير المغربية في قطر تستعد للمونديال

التكهنات تسبق لائحة الركراكي و الجماهير المغربية في قطر…

2022-11-02 / 14:20
Photo of للرفع من مداخيل النادي.. البدراوي يطلق خدمة تأمينات جديدة في ملكية الرجاء

للرفع من مداخيل النادي.. البدراوي يطلق خدمة تأمينات جديدة…

2022-11-02 / 11:43
Photo of حساب “الفيفا” يتغزل ب”الهدف التاريخي” للمغربي بصير

حساب “الفيفا” يتغزل ب”الهدف التاريخي” للمغربي بصير

2022-11-02 / 11:05
Photo of عامل تازة يعطي الانطلاقة للطواف الدولي للدراجات النارية

عامل تازة يعطي الانطلاقة للطواف الدولي للدراجات النارية

2022-11-01 / 23:48
Photo of المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يتعرف على منافسيه في الألعاب الفرنكفونية

المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يتعرف على منافسيه…

2022-11-01 / 15:46
Photo of “أسود الفوتصال” يخوضون مبارتين وديتين أمام أوزبكستان

“أسود الفوتصال” يخوضون مبارتين وديتين أمام أوزبكستان

2022-11-01 / 11:34

‫9 تعليقات

  8. يجب تشديد الرقابة اكثر واكثر خصوصا نحن على ابواب استضافة كأس العالم..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق