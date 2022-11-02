تاونات.. م_صرع تلميذ سقط في بئر بقرية با محمد
هبة بريس - فاس
في حادث مؤلم لقي طفل يبلغ من العمر 12 سنة مصرعه يوم أمس الثلاثاء، بقرية با محمد نفود إقليم تاونات حسب مصدر “هبة بريس” ، بعد سقوطه بشكل مفاجئ في بئر مجاور لمنزل عائلته بدوار البطايمية بجماعة جبابرة.
الهالك وحسب ذات المصدر، تلميذ بالسنة الأولى إعدادي بإعدادية جبابرة، توجه للبئر للتزود بكمية من الماء الصالح للشرب، لكنه فقد توازنه بعدما تدحرجت رجلاه بفعل التراب المبتل قرب البئر، ليسقط داخله.
ووجدت عناصر الوقاية المدنية يضيف المصدر، صعوبة في إنقاذ الهالك قبل انتشال جثته ونقلها للتشريح بمستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
32 تعليقات
ٱن اله وإن إليه راجعون اللهم اغفر له ورحمه وجعله مثواه الجنه يآرب للعالمين
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجركم واحسن الله عزاكم وغفر الله له
لا اله الا الله جزاهم الله خير رجال الوقايه المدنيه ولكن قدر الله وما شاء فعل الله يرحمو مسيكين
انا لله وانا اليه راجعون ربي يرحمه ويصبر اهله قدر الله ما شاء فعل
إنا لله وإنا إليه راجعون.
يجب استخلاص العبرة من فاجعة ريان ولكن للاسف الشديد ها نحن نعيد الفاجعة مرة أخرى ولم نستفيد منها وهاهو هذآ الطفل يذهب ضحية الآبار الغير المحمية ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.
اللهم اجعله طائر الجنة والهم اهليه ودويه الصبر والسلوان يآرب إن لله وإن إليه راجعون.
يجب على السلطات الأمنية فتح التحقيق الدقيق لملامسة هذه الجريمة لأنها تعد جريمة للوصول إلى الحقيقة ومعاقبة إذا كان هناك من دفعه إلى سقوطه في البئر ومعاقبته..
يجب على الحكومة أن تمنع كليا حفر الآبار بدون رخص الحفر وإن تتوفر على الحماية لمعالجة الخطر كي لا تكرر مرة أخرى الفاجعة والماساة. إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته حسبنا الله ونعم الوكيل.
إن العين تدمع والقلب يحزن على وفاة هذا الطفل بهذه الطريقة الأليمة والمحزنة وإعادة الفاجعة والماساة مرة أخرى وهذه الدواوير والمسؤولبن لم يأخذ العبرة من فاجعة ريان. إن لله وإن إليه راجعون.
اللهم لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه رحم الله هذا الطفل الذي ترك لنا درسا مرة أخرى لن ننساه أبدا وسيكون عبرة المسؤولين ..
لماذا رب الأسرة لم يأخذ الحيطة والحذر من حماية أبنائه من هذا البئر الغير المحمي ؟؟؟؟ إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا. ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.