تاونات.. م_صرع تلميذ سقط في بئر بقرية با محمد

هبة بريس - فاس

في حادث مؤلم لقي طفل يبلغ من العمر 12 سنة مصرعه يوم أمس الثلاثاء، بقرية با محمد نفود إقليم تاونات حسب مصدر “هبة بريس” ، بعد سقوطه بشكل مفاجئ في بئر مجاور لمنزل عائلته بدوار البطايمية بجماعة جبابرة.

الهالك وحسب ذات المصدر، تلميذ بالسنة الأولى إعدادي بإعدادية جبابرة، توجه للبئر للتزود بكمية من الماء الصالح للشرب، لكنه فقد توازنه بعدما تدحرجت رجلاه بفعل التراب المبتل قرب البئر، ليسقط داخله.

ووجدت عناصر الوقاية المدنية يضيف المصدر، صعوبة في إنقاذ الهالك قبل انتشال جثته ونقلها للتشريح بمستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس

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