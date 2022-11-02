FILE PHOTO: African migrants sit on top of a border fence during an attempt to cross from Morocco into Spain's north African enclave of Melilla, November 21, 2015. REUTERS/Jesus Blasco de Avellaneda/File Photo

“اتهامات بلا أدلة”.. إسبانيا غاضبة من وثائقي بريطاني عن حادثة مليلية

2022-11-02 / 22:20
0
هبة بريس _ الرباط

انتقدت الحكومة الإسبانية بشدة، الأربعاء، فيلما وثائقيا أعدته وعرضته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” حول مأساة الهجرة غير القانونية في جيب مليلية، معتبرة أنها “فبركت اتهامات دون أدلة” في ما يتعلق بوجود جثث مهاجرين

وكانت السلطات المغربية قد افادت أن 23 شخصا لقوا حتفهم، خلال محاولة تسلل قام بها العديد من المهاجرين

وحول الوثائقي، قالت وزارة الداخلية الاسبانية في بيان أُرسل لوسائل الإعلام دون ذكر التلفزيون البريطاني بشكل علني “إنه أمر مخيب للآمال ومفاجئ أن يتم توجيه اتهامات بمثل هذه الخطورة دون أي دليل”.

وأكدت الوزارة أنها كانت تقصد الفيلم الوثائقي الذي عرضته القناة البريطانية “بي بي سي”.

واستندت القناة في هذا الفيلم على شريط فيديو يظهر “قتيلا واحدا على الأقل ملقا على الأرض في مدخل” المركز الحدودي “وجثثا أخرى أخرجتها قوات الأمن المغربية من هناك”.

وتابعت الوزارة: “لا أحد على الإطلاق، سواء كان الأمن المدني (الإسباني) أو الشرطة (المغربية) أو النيابة العامة أو المدافع عن الحقوق، بإمكانه التأكد من أن الوفيات حدثت على الأراضي الإسبانية”، مجددة التأكيد على أن قوات الأمن الإسبانية ردت الفعل “بشكل يتناسب ويتطابق مع القانون” من أجل مواجهة “اعتداء عنيف”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تنصيب الوكيل العام للملك والرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بتازة

تنصيب الوكيل العام للملك والرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف…

2022-11-02 / 22:34
Photo of في إعلان جديد…نسبة ملء حقينات السدود بلغت 25 بالمائة

في إعلان جديد…نسبة ملء حقينات السدود بلغت 25 بالمائة

2022-11-02 / 21:45
Photo of بركة ..ندبر بشكل استباقي “تداعيات الجفاف”و ” التزود بالماء”

بركة ..ندبر بشكل استباقي “تداعيات الجفاف”و ” التزود بالماء”

2022-11-02 / 21:32
Photo of خبير اقتصادي ..رفع الدعم عن المواد الأساسية “مسألة وقت فقط”

خبير اقتصادي ..رفع الدعم عن المواد الأساسية “مسألة وقت…

2022-11-02 / 20:45
Photo of البيضاء : اعتقال شخصين انتحلا صفة شرطيين لاختطاف واحتجاز مواطن

البيضاء : اعتقال شخصين انتحلا صفة شرطيين لاختطاف واحتجاز…

2022-11-02 / 20:06
Photo of خاص ..انطلاق عملية التسجيل في السجل الوطني للسكان للاستفادة من الدعم الاجتماعي بطنجة

خاص ..انطلاق عملية التسجيل في السجل الوطني للسكان للاستفادة…

2022-11-02 / 19:04
Photo of آيت الطالب : عازمون على مواجهة التحديات الكبرى للمنظومة الصحية

آيت الطالب : عازمون على مواجهة التحديات الكبرى للمنظومة…

2022-11-02 / 18:54
Photo of تنصيب مراد التادي وكيلا عاما لمحكمة الاستئناف بطنجة

تنصيب مراد التادي وكيلا عاما لمحكمة الاستئناف بطنجة

2022-11-02 / 18:42
Photo of وزير الأوقاف يعلق على حادثة “الأخطاء” بمصاحف ضعاف البصر

وزير الأوقاف يعلق على حادثة “الأخطاء” بمصاحف ضعاف البصر

2022-11-02 / 18:29
Photo of نقابة الصحفيين ترد على “مغالطات” وزارة الاتصال الجزائرية

نقابة الصحفيين ترد على “مغالطات” وزارة الاتصال الجزائرية

2022-11-02 / 17:48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق