خبير اقتصادي ..رفع الدعم عن المواد الأساسية “مسألة وقت فقط”
يثير توجه الحكومة إلى تعويض دعم المواد الأساسية، بدعم مالي مباشر للأسر الأكثر فقرا ابتداء من السنة المقبلة، مخاوف في أوساط عدد من المغاربة، بخصوص طريقة تطبيق المشروع وتأثيراته الاقتصادية المرتقبة على الأسر، خاصة غير المعنية بهذا
الخبير الاقتصادي رشيد ساري قال “إن رفع الدعم عن المواد الأساسية “مسألة وقت فقط”، في انتظار تنزيل السجل الاجتماعي الموحد، وهو نظام معلوماتي سيمكن من تقديم معطيات دقيقة حول الفئات الفقيرة في المغرب وإحصائياتها، مشيرا إلى أنه سيتم بناء على ذلك تحديد الأسر المعوزة التي ستستفيد من الدعم المباشر.”
ويستبعد الخبير الاقتصادي ، أن يتم اعتماد هذا السجل السنة المقبلة، بل قد يطول إلى سنة 2024 أو 2025 على أبعد تقدير.
ويشير ساري إلى أن تحديات ستواجه تنزيل هذا النظام المعلوماتي مع صعوبة تحديد الفئات الفقيرة عن غيرها،موضحا أن المعطيات المعتمدة حاليا، والتي تفيد بوجود حوالي 4 ملايين من الفئات المعوزة غير دقيقة، والدليل على ذلك التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط (رسمي) الذي جاء فيه أن أكثر من ثلاثة ملايين مغربي من الطبقة المتوسطة أصبحوا في وضعية فقر بسبب تداعيات جائحة كورونا.
ويختم المتحدث تصريحه، بالتأكيد على أن السؤال الأساسي، يبقى موقع أو نصيب الطبقة المتوسطة من هذه التحولات، حيث تعاني بدورها اليوم من مجموعة من الإكراهات الاقتصادية وارتفاع المصاريف مع غلاء الأسعار، وارتفاع ثمن غاز البوتان سيشكل ثقلا إضافيا على كاهلها._ يقول ساري للحرة _
10 تعليقات
خاصنا شي وقفات ضد الحكومة راهم عيقو
ستكون ثورة جماهيرية بحول الله لمهداوش من الزيادات تحصد الأخضر و اليابس.
ماحدنا باقيين كانحتجوا من مور شاشاتنا كون على يقين ان الأوكسيجين غادي نوليو نخلصوه فهاد البلاد السعيده
الي تيجي تيسولني واش بالصح غادي يزيدو فالبوطة ،تنقولو قبل من داكشي غادي يعطيوكوم الدعم ،تيقولولي شحال ،تنقولهوم مايفوتولكومش 1000 درهم تيمشي كليان فرحان لاش نقلقوهوم مساكن من دابا خلي دراوش يفرحو الاسوء قادم ماشي غير فالبوطة غير الله يرحمنا
رفع الدعم عن المواد الأساسية “مسألة وقت فقط”
كدالك رفع اليد عن الانتفاضة الشعبية مسألة وقت رفع الدعم هناك جميع الطبقات الفقيرة وشبه متوسطة والشباب دكرا كان او انتى ينتظرون الخطوة الالى وسترى الحكومة حينئد من سيوقف الانتفاضة في جميع انحاء المملكة، هناك فقر بمعناه الحقيقي وسيؤدي رفع الدعم على المواد الاساسية الى جعل عاليها اسفلها
لان الحل هو فرض الضرائب على جميع المقاولبن الدين يعملون في الخفاء في جمبع انحاء المغرب وستستخرجون الدعم من هناك.
يثير توجه الحكومة إلى تعويض دعم المواد الأساسية، بدعم مالي مباشر للأسر الأكثر فقرا ابتداء من السنة المقبلة، مخاوف في أوساط عدد من المغاربة، بخصوص طريقة تطبيق المشروع وتأثيراته الاقتصادية المرتقبة على الأسر، خاصة غير المعنية بهذا
هدا قضية مزيانة الى كانت مدروسة او ستافد عامة شعب من دعم . هنا نحبسو دعم لي كيستافدو منو شركات او مقاولات من الدعم المقاصة لي هو مخصص للشعب
الى كان رفع الدعم على المقاصة والزيتدة فثمن غاز البوتان او دقيق او سكر ، راه غيكون دعم مباشر للاسر . اشكال عند حكومة حاليا هو السجل الاجتماعي يعني شكون هما فئات الفقيرة او لي تستاهل هدا الدعم المباشر .
إلا بصح عطاوا للناس الدعم كون على يقين ان الدولة غذي تربح مع المواطن اكثر ما تقدم له غذي تعطيه بليمن وتشدها بليسر
الى الله المشتكى وبه المستعان ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم نشكوهم إلى الله
باسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا