خلل إلكتروني يوقف رحلات الخطوط العراقية

2022-11-02 / 20:28
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، مساء اليوم الأربعاء، عن توقف جميع رحلاتها الجوية الخارجية المسائية، بسبب خلل تقني نتج عن هجوم إلكتروني.

واعتذرت الشركة للمسافرين، في بيان، جراء تأخر تنفيذ الرحلات الجوية الخارجية المسائية بسبب خلل تقني نتج عن هجمة الكترونية أدت إلى توقف جميع الخوادم لنظام خطة الطيران لشركة “جيبسن” التي تقدم هذه الخدمة لشركة الخطوط الجوية العراقية والكثير من النواقل الجوية حول العالم التي توقفت رحلاتها أيضا.

وأوضح البيان أن شركة الخطوط الجوية العراقية تبذل ما بوسعها لاستعادة النظام في الساعات المقبلة.

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