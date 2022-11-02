البيضاء : اعتقال شخصين انتحلا صفة شرطيين لاختطاف واحتجاز مواطن

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الثلاثاء فاتح نونبر الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 22 و31 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز والسرقة وانتحال صفة ينظمها القانون.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى قيام المشتبه فيهما بانتحال صفة شرطيين من أجل تعريض ضحية للاختطاف والاحتجاز المقرون بالابتزاز وسلبه مبالغ مالي، وذلك بدعوى أنه يشكل موضوع قضايا زجرية وهمية، وذلك قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات الميدانية من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما.

عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز سيارة مكتراة تم تغيير معالمها من أجل تنفيذ هذه العملية الإجرامية، فضلا عن حجز مسدس بلاستيكي وأصفاد معدنية مهربة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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