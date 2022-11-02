مغربية تطلب 75 ألف دولار تعويضا لم_قتل ابنها بأميركا

هبة بريس _ الرباط

تقدمت والدة الشاب المغربي الأميركي، عادل الدغوغي، الذي قتل في أكتوبر من العام الماضي في ولاية تكساس، بدعوى قضائية جديدة مطالبة بتعويضات عن الاضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت بها جراء مقتل ابنها.

وقدمت والدة الشاب المغربي، فتحية حواس، إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية لمتابعة أطوار محاكمة المتهم في قتل ابنها، ولإعداد ملف طلب التعويض عن فقدانه، وفق وسائل إعلام أميركية.

وتطالب حواس بدفع تعويض بقيمة 75 ألف دولار عن الاضرار النفسية الناجمة عن مقتل ابنها البكر، (31 عاما)

وكان القضاء الأميركي قد وجه تهمة القتل العمد لتيري دوان تورنر، 65 عاما، مطلق النار على عادل الدغوغي في فبراير الماضي، بتوصية من هيئة المحلفين، غير أن القضية ما تزال محل تحقيق وفق صحيفة “سان ديغو إكسبريس”.

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