MIAMI BEACH, FL - MAY 27: A Miami Beach police car sits outside the headquarters of CONCACAF after it was raided by FBI agents on May 27, 2015 in Miami Beach, Florida. The raid is part of an international investigation of FIFA where nine FIFA officials and five corporate executives were charged with racketeering, wire fraud and money laundering conspiracies. Joe Skipper/Getty Images/AFP

مغربية تطلب 75 ألف دولار تعويضا لم_قتل ابنها بأميركا

2022-11-02 / 19:12
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هبة بريس _ الرباط

تقدمت والدة الشاب المغربي الأميركي، عادل الدغوغي، الذي قتل في أكتوبر من العام الماضي في ولاية تكساس، بدعوى قضائية جديدة مطالبة بتعويضات عن الاضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت بها جراء مقتل ابنها.

وقدمت والدة الشاب المغربي، فتحية حواس، إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية لمتابعة أطوار محاكمة المتهم في قتل ابنها، ولإعداد ملف طلب التعويض عن فقدانه، وفق وسائل إعلام أميركية.

وتطالب حواس بدفع تعويض بقيمة 75 ألف دولار عن الاضرار النفسية الناجمة عن مقتل ابنها البكر، (31 عاما)

وكان القضاء الأميركي قد وجه تهمة القتل العمد لتيري دوان تورنر، 65 عاما، مطلق النار على عادل الدغوغي في فبراير الماضي، بتوصية من هيئة المحلفين، غير أن القضية ما تزال محل تحقيق وفق صحيفة “سان ديغو إكسبريس”.

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