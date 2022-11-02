خاص ..انطلاق عملية التسجيل في السجل الوطني للسكان للاستفادة من الدعم الاجتماعي بطنجة

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

تنطلق غدا الخميس 03 نونبر ، بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، عملية تسجيل المواطنين الراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي بحسب ما أكدته مصادر خاصة ل”هبة بريس “.

وأضافت المصادر ذاتها أن عملية التسجيل تبدأ من ملأ استمارة التسجيل عبر الإنترنيت، لأخذ موعد في مركز خدمات المواطنين، قبل التوجه إلى المركز الذي يتواجد بالملحقة الإدارية التابعة لمقر السكن من أجل إتمام عملية التسجيل، والإدلاء بجميع الوثائق الإدارية المطلوبة.

وتستعد عدد من المقاطعات بتراب ولاية جهة طنجة، غدا الخميس لاستقبال المواطنين حيث أكد المصدر أن عملية التسجيل مفتوحة في وجه جميع الفئات الفقيرة والهشة .

جدير بالذكر أنه قد صدر في الجريدة الرسمية عدد 7138 منشور يتعلق بتفعيل قرار لوزارة الداخلية يحدد تاريخ الشروع في العمل بالسجل الوطني للسكان بعدد من أقاليم المملكة اعتبارا من 27 أكتوبر الجاري.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1