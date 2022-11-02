خاص ..انطلاق عملية التسجيل في السجل الوطني للسكان للاستفادة من الدعم الاجتماعي بطنجة
اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس
تنطلق غدا الخميس 03 نونبر ، بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، عملية تسجيل المواطنين الراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي بحسب ما أكدته مصادر خاصة ل”هبة بريس “.
وأضافت المصادر ذاتها أن عملية التسجيل تبدأ من ملأ استمارة التسجيل عبر الإنترنيت، لأخذ موعد في مركز خدمات المواطنين، قبل التوجه إلى المركز الذي يتواجد بالملحقة الإدارية التابعة لمقر السكن من أجل إتمام عملية التسجيل، والإدلاء بجميع الوثائق الإدارية المطلوبة.
وتستعد عدد من المقاطعات بتراب ولاية جهة طنجة، غدا الخميس لاستقبال المواطنين حيث أكد المصدر أن عملية التسجيل مفتوحة في وجه جميع الفئات الفقيرة والهشة .
جدير بالذكر أنه قد صدر في الجريدة الرسمية عدد 7138 منشور يتعلق بتفعيل قرار لوزارة الداخلية يحدد تاريخ الشروع في العمل بالسجل الوطني للسكان بعدد من أقاليم المملكة اعتبارا من 27 أكتوبر الجاري.
18 تعليقات
ياك ما بحال الرميد تخرجو فالصبيتار اعطوك الموعد فست شهور يعني نت الى ممتيش فست شهور رجع نعطوك موعد اخر
بالمقابل أسعار ملتهبة من طرف المنعشين والمستثمرين العقاريين فلا ينفع عندها الدعم المباشر وغير المباشر لأن المشكل الحقيقي في رفع الدولة يدها و رقابتها وتركت المواطنين في مواجهة مباشرة لجشع المستثمرين
اسلوب ماكر للهروب من المسؤولية …ماكاين لا دعم موجه ولا والو ..الدولة تريد التخلص من عبء صندوق المقاصة وتنفد توصيات صندوق النقد الدولي
فين هوا دعم الأرملات ليخلا ليكم بنخيران
نفس الشئ غترونوها غاتجي حكومة أخرى أكفاس منكم خاتحيد الدعم المباشر واخا مكاين حيث مكاين العدل .
الحكومة تعتزم اغناء الغني و افقار الفقير.
مع هاد الزيادات في الضرائب و الاثمنة راه 90 بالمية من شعب غايدخل فالهشة؟ وتحت الهشة من الفوق؟ المغاربة ولاو خدامين غي على كريديات و كرشهم وغايقوليك راك لباس عليك؟
هناك فئات كثيرة تعتبر هشة وفقيرة ستحرم من هذا الدعم .
حكومة لقوالب ستدعم المواطنين كما تدعمهم الان برفع الاسعار
لاتيقة فالحكومة
الدعم المخصص للمقاصة الشعب بأكمله فقيرا وغنيا جميعهم يساهمون فيه ومن حق الجميع الاستفادة منه
هاذا ماكان ينادي به عبد الإله بن كيران عندما كان رئيسا للحكومة …. على الدعم المباشر للأسر أتحدث…
هادي إملاءات من البنك الدولي
لتحرير قرض إظافي
المشكل كيف سيتم تحديد هؤلاء الذي في حاجة للدعم؟
نفس الحيتان الفاسدة ستستفيد من الدعم بل من يريد الاستفادة عليه تقديم الرشاوي.
المشكل هو مشكل حكامة وانعدام الوطنية والفساد الإداري للسلطة وللشعب كذلك.
باختصار الحكومة تبحث عن موارد مالية و لو كانت ستبيث البعض في العراء
بغيت نقلوكم حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، الهروب من هذا البلد من استطاع سبيلا
قاليك الفئات الهشة شكون مفقرهم كثر من الحكومات ديالكم؟