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15 من حائزي نوبل يطالبون بالإفراج عن “علاء عبد الفتاح”

2022-11-02 / 18:49
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هبة بريس _ وكالات

طالب 15 حائزا على جائزة نوبل السلطات المصرية بإطلاق سراح الناشط علاء عبد الفتاح قبيل افتتاح مؤتمر قمة المناخ (كوب27).

وكتب هؤلاء رسالة إلى مصر التي تنظم مؤتمر كوب27 للمناخ، وإلى الأمم المتحدة وقادة عدة دول للمطالبة بالإفراج عن علاء عبد الفتاح، والمضرب عن الطعام منذ 7 أشهر.

وقع الرسالة 13 من حائزي جائزة نوبل للآداب، بينهم الفرنسية أرني أرنو ومواطنها باتريك موديانو، والإسباني ماريو فارغاس يوسا، والأمريكية لويس غلوك، إضافة إلى اثنين من حائزي نوبل في الفيزياء والكيمياء، بحسب ما ذكرت دار نشر فيتسكيرالدو التي نشرت العام الماضي، باللغة الانكليزية، كتاب علاء عبد الفتاح “شبح الربيع”.

وقالت رسالة حائزي نوبل التي وجهت خصوصا إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غورتيرش والرئيس الأمريكي جو بايدن وملك بريطانيا تشارلز الثالث: “إننا نناشد العالم أن لا ينسى السجناء السياسيين في مصر وخصوصا الكاتب والفيلسوف البريطاني-المصري علاء عبد الفتاح الذي يواجه خطر الموت”.

وأضافت الرسالة: “إذا اجتمع العالم في مصر ثم غادر بلا كلمة واحدة عن الأكثر هشاشة فأي أمل يمكن أن يبقى لهم؟ إذا انتهى كوب27 من دون أن يجرؤ أحد على التحدث خشية إثارة غضب الرئاسة (المصرية) للكوب27 فأي مستقبل هذا الذي يناقشه هذا المؤتمر؟”.

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