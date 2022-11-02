تنصيب مراد التادي وكيلا عاما لمحكمة الاستئناف بطنجة

2022-11-02 / 18:42
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

جرى اليوم الأربعاء 2 نونبر الجاري تنصيب الأستاذ مراد التادي وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة.

وقد حضر حفل التنصيب كل من والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة محمد امهيدية وعامل إقليم الفحص-أنجرة عبد الخالق المرزوقي ورئيس مجلس الجهة عمر مورو ورئيس جماعة طنجة منير ليموري وممثلو المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل ومسؤولين قضائيين وشخصيات مدنية وعسكرية ورؤساء المصالح الخارجية.

وأعرب مراد التادي، في كلمة له بالمناسبة، عن اعتزازه بالثقة المولوية التي حظي بها، مبرزا أن هذا التعيين يندرج في إطار استمرارية نسق تحديث وتطوير آليات المؤسسة القضائية في مختلف مستوياتها، معتبرا ان نجاح المهام الموكولة له يقتضي تكاثف جهود كافة المتدخلين .

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