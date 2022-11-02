وزير الأوقاف يعلق على حادثة “الأخطاء” بمصاحف ضعاف البصر

هبة بريس _ الرباط

قال وزير الأوقاف أحمد التوفيق، أن الأخطاء الموجودة في المصاحف الخاصة بضعاف البصر، التي توزعها “مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف”، غير مؤثرة،

وكشف الوزيرخلال جلسة شفهية بمجلس المستشارين امس الثلاثاء ان تلك الأخطاء ” قليلة” وبسيطة تهم حركات تشكيل بعض الكلمات.

واوضح أن الأخطاء التي وقعت في مصاحف ضعاف البصر هي أقل من عشرة أخطاء في الوقف والشكل، معتبرا أن الأخطاء “مسألة بشرية عادية”.

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