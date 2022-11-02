وزير الأوقاف يعلق على حادثة “الأخطاء” بمصاحف ضعاف البصر

2022-11-02 / 18:29
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هبة بريس _ الرباط

قال وزير الأوقاف أحمد التوفيق، أن الأخطاء الموجودة في المصاحف الخاصة بضعاف البصر، التي توزعها “مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف”، غير مؤثرة،

وكشف الوزيرخلال جلسة شفهية بمجلس المستشارين امس الثلاثاء ان تلك الأخطاء ” قليلة” وبسيطة تهم حركات تشكيل بعض الكلمات.

واوضح أن الأخطاء التي وقعت في مصاحف ضعاف البصر هي أقل من عشرة أخطاء في الوقف والشكل، معتبرا أن الأخطاء “مسألة بشرية عادية”.

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‫2 تعليقات

  1. لا ايها الصهيوني المشرك
    المسلمون لا يريدون ان تاتي بالمصاحف من الكيان الصهيوني

  2. قال وزير الأوقاف??????
    حذفت الشؤون الاسلامية
    علما ان الوقف فقط المسلمون من يتركونه
    الى المحسنين، اعطوا اوقافكم للفقراء لكي لا لا تذهب للشرك بالله في الزوايا

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