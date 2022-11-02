عقد القمة العربية المقبلة بالمملكة العربية السعودية

هبة بريس

أعلن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة عن تنظيم دورته الثانية والثلاثين العام المقبل بالمملكة العربية السعودية.

ووافق المجلس اليوم الاربعاء في ختام الدورة 31 للقمة العربية بالجزائر على إنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي بدولة فلسطين.

كما وافق القادة العرب على اعتماد الاستراتيجية العربية لتعزيز العمل التطوعي 2030 كوثيقة استرشادية، واعتماد الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030.

واعتمد القادة العرب، الإعلان الوزاري حول الإنصاف والتكافؤ بين الجنسين من أجل استدامة تنموية وبيئية، ووافقوا على آلية عقد الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية عام 2023.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1