أزيد من نصف مليون مترشحة ومترشحا يجتازون امتحانات البكالوريا
الصورة من الارشيف

فتح باب ترشيحات الأحرار لاجتياز امتحانات الباكالوريا

2022-11-02 / 17:13
0
هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن فتح باب ترشيحات الأحرار لاجتياز امتحانات الباكالوريا برسم دورة 2023.

وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن عملية ايداع ترشيحات الأحرار لاجتياز امتحانات الباكلوريا انطلقت حصرا على البوابة الالكترونية للوزارة يوم الثلاثاء فاتح نونبر وستستمر إلى غاية يوم الأربعاء 30 نونبر كآخر اجل للترشيح.

ويتعين على المرشحين الأحرار في وضعية إعاقة والراغبين، في الاستفادة من إجراءات تكييف مواضيع الاختبارات وظروف الإجراء والتصحيح إفاق ملفات ترشحهم بطلب في الموضوع معزز بملف طبي يثبث الإعاقة.

وستعمل الوزارة على نشر اللوائح المؤقتة للمراشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات الباكالوريا قبل 28 دجنبر 2022 على أن تخصص الفترة الممتدة ما بين 29 دجنبر و6 يناير لتقديم الشكايات إلى المديريات الإقليمية بالنسبة للترشيحات التي لم يتم قبولها وكذا طلبات إلغاء الترشيح بالنسبة للمرشحين الراغبين في ذلك.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خاص ..انطلاق عملية التسجيل في السجل الوطني للسكان للاستفادة من الدعم الاجتماعي بطنجة

خاص ..انطلاق عملية التسجيل في السجل الوطني للسكان للاستفادة…

2022-11-02 / 19:04
Photo of آيت الطالب : عازمون على مواجهة التحديات الكبرى للمنظومة الصحية

آيت الطالب : عازمون على مواجهة التحديات الكبرى للمنظومة…

2022-11-02 / 18:54
Photo of تنصيب مراد التادي وكيلا عاما لمحكمة الاستئناف بطنجة

تنصيب مراد التادي وكيلا عاما لمحكمة الاستئناف بطنجة

2022-11-02 / 18:42
Photo of وزير الأوقاف يعلق على حادثة “الأخطاء” بمصاحف ضعاف البصر

وزير الأوقاف يعلق على حادثة “الأخطاء” بمصاحف ضعاف البصر

2022-11-02 / 18:29
Photo of نقابة الصحفيين ترد على “مغالطات” وزارة الاتصال الجزائرية

نقابة الصحفيين ترد على “مغالطات” وزارة الاتصال الجزائرية

2022-11-02 / 17:48
Photo of اتفاقية بين الأمن وبنك المغرب والcndp ومجموعة بنوك المغرب

اتفاقية بين الأمن وبنك المغرب والcndp ومجموعة بنوك المغرب

2022-11-02 / 17:44
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 82 إصابة جديدة 

كورونا بالمغرب.. تسجيل 82 إصابة جديدة 

2022-11-02 / 16:06
Photo of وهبي: “اللي تسبب فحمل غير شرعي أيتحمل نفقة المولود حتى يوصل ل21 سنة”

وهبي: “اللي تسبب فحمل غير شرعي أيتحمل نفقة المولود…

2022-11-02 / 15:47
Photo of وجدة … الجسم الصحفي يحتج أمام قنصلية الجزائر

وجدة … الجسم الصحفي يحتج أمام قنصلية الجزائر

2022-11-02 / 15:24
Photo of حقينة السدود الموجهة لأغراض فلاحية تبلغ 3,2 مليار مكعب

حقينة السدود الموجهة لأغراض فلاحية تبلغ 3,2 مليار مكعب

2022-11-02 / 14:41

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق