هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن فتح باب ترشيحات الأحرار لاجتياز امتحانات الباكالوريا برسم دورة 2023.

وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن عملية ايداع ترشيحات الأحرار لاجتياز امتحانات الباكلوريا انطلقت حصرا على البوابة الالكترونية للوزارة يوم الثلاثاء فاتح نونبر وستستمر إلى غاية يوم الأربعاء 30 نونبر كآخر اجل للترشيح.

ويتعين على المرشحين الأحرار في وضعية إعاقة والراغبين، في الاستفادة من إجراءات تكييف مواضيع الاختبارات وظروف الإجراء والتصحيح إفاق ملفات ترشحهم بطلب في الموضوع معزز بملف طبي يثبث الإعاقة.

وستعمل الوزارة على نشر اللوائح المؤقتة للمراشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات الباكالوريا قبل 28 دجنبر 2022 على أن تخصص الفترة الممتدة ما بين 29 دجنبر و6 يناير لتقديم الشكايات إلى المديريات الإقليمية بالنسبة للترشيحات التي لم يتم قبولها وكذا طلبات إلغاء الترشيح بالنسبة للمرشحين الراغبين في ذلك.

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