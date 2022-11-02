رياض مزور: المغرب أبان عن مرونة كبيرة وحسن انتهاز الفرص

هبة بريس

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الأربعاء بطنجة، أن المغرب أبان عن “مرونة كبيرة وحسن انتهاز الفرص” في سياق عالمي متسم بأزمات متعددة.

واعتبر مزور، في كلمة خلال “قمة ميدايز للاستثمارات” المخصصة لبحث استراتيجيات وفرص الاستثمار والتنمية بالقارة الإفريقية والبلدان الصاعدة، المنعقدة على هامش الدورة الرابعة عشرة لمنتدى ميدايز (2-5 نونبر)، أن المغرب، أمام الأزمة الثلاثية المتعلقة بالمناخ وجائحة كوفيد 19 والركود والتضخم الناجمين عن الحرب بأوكرانيا، عرف تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، كيف يتموقع بفضل حسن انتهاز الفرص.

وقال مزور إن المملكة “لم تكن جذابة (للاستثمارات) بالقدر الذي هي عليه اليوم”، مشيرا، على سبيل المثال، إلى المخطط الوطني للإقلاع الصناعي، وبشكل خاص قطاع السيارات المغربي، الذي وبالرغم من انخفاض الطلب بالسوق الأوروبية، زاد من صادراته بنسبة تصل إلى 50 في المائة.

في هذا السياق، شدد على أن إفريقيا يتعين أن تغتنم “الفرص الرائعة” التي يتيحها الانتقال الطاقي والرقمي من أجل القيام بقفزات كبيرة في طريق التنمية.

وسجل الوزير، خلال هذه الجلسة المنعقدة حول موضوع “أية ردود فعل، وتطورات، ووسائل واستراتيجيات لمواجهة الأزمات الحالية؟”، بأن “التنمية ليست مسألة وسائل وموارد، بل طموحات”.

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