الصورة تعبيرية

كورونا بالمغرب.. تسجيل 82 إصابة جديدة 

2022-11-02 / 16:06
0
هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء 02 نونبر، عن تسجيل 82 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 39 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و843 ألف و194 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و410 آلاف و806 شخصا، مقابل 24 مليون و912 ألف و128 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 53 ألف و727 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و265 ألف و732 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و249 ألف و166 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (31)، والدار البيضاء سطات (21)، وفاس مكناس (13)، ومراكش آسفي (12)، وسوس ماسة (3)، وطنجة تطوان الحسيمة (1)، ودرعة تافيلالت (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 285 حالة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 3 حالات.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of آيت الطالب : عازمون على مواجهة التحديات الكبرى للمنظومة الصحية

آيت الطالب : عازمون على مواجهة التحديات الكبرى للمنظومة…

2022-11-02 / 18:54
Photo of تنصيب مراد التادي وكيلا عاما لمحكمة الاستئناف بطنجة

تنصيب مراد التادي وكيلا عاما لمحكمة الاستئناف بطنجة

2022-11-02 / 18:42
Photo of وزير الأوقاف يعلق على حادثة “الأخطاء” بمصاحف ضعاف البصر

وزير الأوقاف يعلق على حادثة “الأخطاء” بمصاحف ضعاف البصر

2022-11-02 / 18:29
Photo of نقابة الصحفيين ترد على “مغالطات” وزارة الاتصال الجزائرية

نقابة الصحفيين ترد على “مغالطات” وزارة الاتصال الجزائرية

2022-11-02 / 17:48
Photo of اتفاقية بين الأمن وبنك المغرب والcndp ومجموعة بنوك المغرب

اتفاقية بين الأمن وبنك المغرب والcndp ومجموعة بنوك المغرب

2022-11-02 / 17:44
Photo of فتح باب ترشيحات الأحرار لاجتياز امتحانات الباكالوريا

فتح باب ترشيحات الأحرار لاجتياز امتحانات الباكالوريا

2022-11-02 / 17:13
Photo of وهبي: “اللي تسبب فحمل غير شرعي أيتحمل نفقة المولود حتى يوصل ل21 سنة”

وهبي: “اللي تسبب فحمل غير شرعي أيتحمل نفقة المولود…

2022-11-02 / 15:47
Photo of وجدة … الجسم الصحفي يحتج أمام قنصلية الجزائر

وجدة … الجسم الصحفي يحتج أمام قنصلية الجزائر

2022-11-02 / 15:24
Photo of حقينة السدود الموجهة لأغراض فلاحية تبلغ 3,2 مليار مكعب

حقينة السدود الموجهة لأغراض فلاحية تبلغ 3,2 مليار مكعب

2022-11-02 / 14:41
Photo of “رشوة” تجر طبيبا للاعتقال بخنيفرة

“رشوة” تجر طبيبا للاعتقال بخنيفرة

2022-11-02 / 13:28

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق