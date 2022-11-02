وهبي: “اللي تسبب فحمل غير شرعي أيتحمل نفقة المولود حتى يوصل ل21 سنة”

2022-11-02 / 15:47
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هبة بريس - الرباط

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن قانون جديد سيدرج بالقانون الجنائي، ويتعلق بالعلاقات خارج إطار الزواج.

وذكر وهبي، خلال استضافته بمؤسسة الفقيه التطواني يومه الثلاثاء، أنه “اذا وقعت علاقة غير شرعية بين طرفين ونتج عنها حمل سيتحمل الاثنان مسؤولية ذلك الطفل.”

وأضاف وهبي قائلا “اذا كان هاد الطفل ايبقى عند الأب فالأم مسؤولة مدنية تعطي تعويض للأب، واذا بقا عند الأم كذلك الأب ايخلص النفقة عليه حتى يوصل 21 سنة.”

وتابع “يعني واحد قصر ليلة ايخلص عليها 21 سنة”، مسترسلا بالقول “انا ميخليوش ليا ولد صغير فالشارع بسبب خطأ، خص الواحد يدير احتياطاتو”

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‫12 تعليقات

  1. نعم القرار السيد وهبي . الله يعاونكم على إنصاف المظلومين و المظلومات . اللي دار شارك فشي جريمة يتقاسم المسؤولية مع شريكته. هذا هو المعقول ديال المغاربة الرجال.

  4. خص لواحد يحصن راسو. ماشي يدير احتياط ادن انت تتشجعو يفسد ديرو عقوبات شديدةوقاسية.هدا ماشي حل

  6. أرجوا إدراج قانون بالسجن المشدد المؤبد لكل شخص يتخلى عن أبنائه ويتسبب في تشريدهم في الشوارع وأرجوا النظر بعين الرحمة للمشريدين وإعطائهم فرصة للحياة

  7. عوض محاربة الفساد الأخلاقي تشجعون عليه فقط يجب القيام بالاحتياطات.
    قبح الله سعيك.
    الحل سهل: انزال العقوبات بالاثنين إن كان الزنى بالتراضي أو عقوبة الظالم إن كان اغتصابا.

  9. قرار في محله لكن حبذا لو سحب مقولة ” الواحد يدير الاحتياط”
    نسأل الله العفاف و الثبات عند الفتن
    اللهم اغننا بحلالك عن حرامك

  10. ه هههههههه
    اردت ان استمع له فاذا به يتكلم كما في الحانات!!!!!!
    عوض ان يجتث المشكل من اساسه تظعون على البلغم المساحيق

  11. علاش حتى لواحد العشرين ياك النفقة كتسقط على 12 سنة؟
    وإلى كان الراجل ما خدامش أش إدير؟

  12. نسأل الله العفاف و الثبات عند الفتن
    اللهم اغننا بحلالك عن حرامك
    ليس هدا هو الحل؟
    لي ولد شي ولد بطريقة غير شرعية اتحمل مصاريف ديالو حتى ل 21عام ما هو الحل ان كان هادا الشاب ليس له عمل او مزلوط راه هما لي كيقترفوا هاد الجرائم ماهو الحل هو براسوا ما لقيش لي اصرف عليه وما اكترهم.

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