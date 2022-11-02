بالقمة العربية.. محمود عباس يدعو إلى دعم دولة فلسطين

2022-11-02 / 14:00
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هبة بريس - وكالات

دعا رئيس دولة فلسطين محمود عباس، القمة العربية في نسختها الواحدة والثلاثين، إلى تشكيل لجنتين وزاريتين عربيتين للتحرك على المستوى الدولي، لدعم دولة فلسطين سياسيا وقانونيا.

وقال محمود عباس في كلمة أمام القادة العرب اليوم الاربعاء بالجزائر “نتطلع لدعمكم من خلال إصدار قرار بتشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك على المستوى الدولي، لفضح ممارسات الاحتلال، وشرح روايتنا، وتنفيذ مبادرة السلام العربية، ونيل المزيد من اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ومنع نقل سفارات الدول إلى القدس، وعقد مؤتمر دولي للسلام على قاعدة الشرعية الدولية”.

وأضاف “كما نتطلع إلى دعمكم لتشكيل لجنة قانونية لمتابعة الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني جراء إصدار الحكومة البريطانية وعد بلفور عام 1917، وصك الانتداب، بالتعاون مع الولايات المتحدة الاميركية، وتداعيات ذلك على الشعب الفلسطيني”.

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى ان إسرائيل بإصرارها على تقويض حل الدولتين، وانتهاك القانون الدولي والاتفاقات الموقعة معها، وممارساتها الأحادية الجانب، “لم تترك لنا خيارا، سوى إعادة النظر في مجمل العلاقة القائمة معها، وتنفيذ قرارات المجالس الوطنية الفلسطينية، والذهاب للمحاكم الدولية، والانضمام لمزيد من المنظمات الدولية حماية لحقوق شعبنا”.

وطالب بتفعيل قرارات القمم العربية السابقة بشأن الدعم المالي لموازنة دولة فلسطين، وتفعيل شبكة الأمان العربية التي أُقرت سابقا، خاصة أن إسرائيل تحتجز الأموال الفلسطينية، مؤكدا أهمية تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول توفير الدعم لمدينة القدس وصمود أهلها.

ورحب بالتقرير الذي صدر مؤخرا عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، الذي يدين السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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‫9 تعليقات

  1. القضية الفلسطينية التي يعيشها الشعب الفلسطينين والمعانات والماسي لحد الآن.. لهذا يجب على الدول العربية والإسلامية والدولية الأخرى أن تدعم هذه القضية..

  2. جميع الدول العربية التي شاركت في هذه القمة العربية بالجزائر أن تدعم القضية الفلسطينية وأن تراعي بجدية المعانات الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطينين ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  4. نتمنى أن تخرج هذه القمة العربية المقامة بالجزائر بنتيجة إيجابية استراتيجية تستهدف القضية الفلسطينية بكل شفافية ومصدافية..

  5. يجب إصدار مرسوم بتشكيل لجنة خاصة بوضعية الشعب الفلسطيني الذي طالما عانى من الاستعمار الإسرائيلي ولحد الآن لازال يدفع الثمن من ممارسات العنف من طرف الاحتلال الإسرائيلي…وحسبنا آلله ونعم الوكيل.

  6. يجب استرجاع حقوق الشعب الفلسطيني بتنفيذ قرارات المجالس الوطنية الفلسطينية من أجل حماية حقوقهم المشروعة لدى المحاكم الدولية.

  7. نطالب من الدول العربية والافريقية بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي واسترجاع كرامة وسيادة واستقرار الشعب الفلسطيني…..

  9. نطالب بتوفير الدعم لمدينة القدس بالتعاون مع جميع الدول العربية والغربية والاروبية وبوقف الاجرام ضدد الشعب الفلسطيني الذي طالما عانى من الاحتلال الإسرائيلي ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

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