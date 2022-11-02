“رشوة” تجر طبيبا للاعتقال بخنيفرة

2022-11-02 / 13:28
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خنيفرة، مساء يوم أمس الثلاثاء فاتح نونبر الجاري، من توقيف طبيب أخصائي في أمراض القلب، يبلغ من العمر 33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ وتحصيل أموال غير مستحقة.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة خنيفرة قد فتحت بحثا على خلفية شكاية تقدم بها شخص للنيابة العامة المختصة، يتهم فيها الطبيب المشتكى به بمطالبته برشوة مقابل إخضاعه والده للفحص باستعمال جهاز طبي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف الطبيب المشتبه فيه وهو في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالطبيب المعني تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المفترضة المنسوبة للمعني بالأمر.

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‫10 تعليقات

  3. الفساد الاداري موجود بالكثرة والزبونية والمحسوبية وغيرها من الامور..

  4. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا..

  5. على الدولة الضغط ونزيد من الراقابة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي يعيشها المواطن..

  7. بلدنا بلد الامن والاستقرار والرخاء ولكن الفساد والرشوة والزبونية تشوه صورتها..

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