الصورة من الارشيف

ارتفاع قياسي.. صادرات السيارات تبلغ 77,68 مليار درهم

2022-11-02 / 13:11
4
هبة بريس

أفاد مكتب الصرف أن صادرات قطاع السيارات بلغت 77,68 مليار درهم برسم الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة، بنمو نسبته 34,9 في المائة مقارنة بمتم شتنبر 2021.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية، أن هذه الصادرات بلغت أعلى مستوياتها خلال الفترة ذاتها طيلة السنوات الخمسة الماضية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الزيادة تهم مبيعات قطاع البناء (زائد 56,2 في المائة) ومبيعات الأسلاك (زائد 20,8 في المائة)، وفي المقابل، ظلت صادرات قطاع الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد مستقرة تقريبا.

وفي ما يتعلق بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته، فقد ارتفعت إلى أكثر من 91,8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 66,6 في المائة، نتيجة ارتفاع مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية (زائد 28,523 مليار درهم)، والذي يعزى إلى تأثير السعر الذي بلغ أكثر من الضعف (8749 درهما للطن عند متم شتنبر 2022، مقابل 4330 درهما للطن عند متم شتنبر 2021).

وبالموازاة مع ذلك، بلغت صادرات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية أزيد من 61,36 مليار درهم عند متم شتنبر 2022، بارتفاع بنسبة 20,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021. ويرجع هذا الارتفاع إلى الزيادة المتزامنة في مبيعات الصناعة الغذائية (زائد 22,4 في المائة)، ومبيعات الفلاحة والحراجة والقنص (زائد 18,5 في المائة).

من جانبها، ارتفعت صادرات النسيج والجلد بنسبة 26,7 في المائة، نتيجة تحسن مبيعات الملابس الجاهزة (زائد 28,8 في المائة)، والمنتوجات المحبوكة (زائد 19,6 في المائة) والأحذية (زائد 29,9 في المائة).

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “لجنة برلمانية “تستكمل المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية 2023

“لجنة برلمانية “تستكمل المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية 2023

2022-11-02 / 20:13
Photo of صديقي :”الملتقى الدولي للتمر تظاهرة مهمة لتثمين سلسلة نخيل التمر وطنياً”

صديقي :”الملتقى الدولي للتمر تظاهرة مهمة لتثمين سلسلة نخيل…

2022-11-02 / 20:03
Photo of رياض مزور: المغرب أبان عن مرونة كبيرة وحسن انتهاز الفرص

رياض مزور: المغرب أبان عن مرونة كبيرة وحسن انتهاز…

2022-11-02 / 16:26
Photo of إطلاق مبادرة جديدة لاقتصاد الطاقة الكهربائية بالمغرب

إطلاق مبادرة جديدة لاقتصاد الطاقة الكهربائية بالمغرب

2022-11-02 / 12:36
Photo of بالأرقام: ارتفاع أسعار صناعة الأغذية والبلاستيك والخشب

بالأرقام: ارتفاع أسعار صناعة الأغذية والبلاستيك والخشب

2022-11-02 / 10:06
Photo of عمور: الوزارة تهدف إلى مضاعفة عدد السياح في أفق 2030

عمور: الوزارة تهدف إلى مضاعفة عدد السياح في أفق…

2022-11-01 / 23:13
Photo of ارتفاع التمويلات الممنوحة من طرف البنوك التشاركية بـ 25% 

ارتفاع التمويلات الممنوحة من طرف البنوك التشاركية بـ 25% 

2022-11-01 / 14:16
Photo of مرصد : غياب الأمن والاستقرار عائق أمام التنمية

مرصد : غياب الأمن والاستقرار عائق أمام التنمية

2022-10-31 / 18:13
Photo of المدير العام للعمليات بالبنك الدولي يزور المغرب

المدير العام للعمليات بالبنك الدولي يزور المغرب

2022-10-31 / 15:26
Photo of الدرهم يرتفع ب 1.62٪ مقابل الدولار

الدرهم يرتفع ب 1.62٪ مقابل الدولار

2022-10-31 / 10:35

‫4 تعليقات

  3. يجب تغيير العنوان كالتالي: ارتفاع صادرات السيارات الفرنسية.
    و بالمناسبة نود معرفة كم استفادت خزينة الدولة المغربية من مبلغ هذه الصادرات. وشكرا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق