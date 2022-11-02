ارتفاع قياسي.. صادرات السيارات تبلغ 77,68 مليار درهم

هبة بريس

أفاد مكتب الصرف أن صادرات قطاع السيارات بلغت 77,68 مليار درهم برسم الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة، بنمو نسبته 34,9 في المائة مقارنة بمتم شتنبر 2021.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية، أن هذه الصادرات بلغت أعلى مستوياتها خلال الفترة ذاتها طيلة السنوات الخمسة الماضية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الزيادة تهم مبيعات قطاع البناء (زائد 56,2 في المائة) ومبيعات الأسلاك (زائد 20,8 في المائة)، وفي المقابل، ظلت صادرات قطاع الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد مستقرة تقريبا.

وفي ما يتعلق بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته، فقد ارتفعت إلى أكثر من 91,8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 66,6 في المائة، نتيجة ارتفاع مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية (زائد 28,523 مليار درهم)، والذي يعزى إلى تأثير السعر الذي بلغ أكثر من الضعف (8749 درهما للطن عند متم شتنبر 2022، مقابل 4330 درهما للطن عند متم شتنبر 2021).

وبالموازاة مع ذلك، بلغت صادرات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية أزيد من 61,36 مليار درهم عند متم شتنبر 2022، بارتفاع بنسبة 20,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021. ويرجع هذا الارتفاع إلى الزيادة المتزامنة في مبيعات الصناعة الغذائية (زائد 22,4 في المائة)، ومبيعات الفلاحة والحراجة والقنص (زائد 18,5 في المائة).

من جانبها، ارتفعت صادرات النسيج والجلد بنسبة 26,7 في المائة، نتيجة تحسن مبيعات الملابس الجاهزة (زائد 28,8 في المائة)، والمنتوجات المحبوكة (زائد 19,6 في المائة) والأحذية (زائد 29,9 في المائة).

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