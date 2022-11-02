بسبب تدوينة..كاني ويست يخسر ملايين الدولارات من ثروته

2022-11-02 / 13:48
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أكدت العديد من العلامات التجارية المهمة، مثل شركة GAP لتجارة الملابس بالتجزئة وشركتي الأحذية الرياضية Footlocker وAdidas، إنهاء تعاقدها مع مغني الراب وسحب جميع بضائعها المتعلقة به، و ذلك على إثر تصريحاته الأخيرة التي اعتُبرت معادية للسامية، وكانت سبباً في انسحاب العديد من العلامات التجارية الشهيرة من التعاقد معه.

وقالت شركة GAP، التي أنهت شراكتها مع علامة Yeezy التجارية لمغني الراب، إنها تسحب “منتجات YeezyGap” من متاجرها وتغلق موقع الخط انتقاماً من شريكها السابق، مؤكدةً أن “معاداة السامية والعنصرية والكراهية بأي شكل من الأشكال” أمر لا مبرر له.

من جانبها، أعلنت Footlocker أيضاً عن إزالة أحذية Yeezy الرياضية من أرففها وموقعها الإلكتروني، مضيفةً أنها لن تبيع منتجات جديدة من العلامة التجارية، قائلةً إنها “لا تتسامح مع أي شكل من أشكال معاداة السامية أو السلوك البغيض والتمييزي”.

ومن بين الشركات الأخرى التي قررت الابتعاد عن كاني ويست، شركة الملابس الفاخرة Balenciaga ومجلة Vogue ووكالة التمثيل CAA ومنصة التداول The RealReal وأستوديو الإنتاج MRC.

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