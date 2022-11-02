العلوم والتكنولوجيات النووية ..تعيين وحدة مشتركة مغربية مركزا للتميز الإقليمي

هبة بريس

تم تعيين الوحدة المشتركة للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية – كلية الطب والصيدلة بالرباط، مؤخرا، مركزا للتميز الإقليمي في مجال التكوين ما بعد الجامعي في الصيدلة الإشعاعية بمنطقة إفريقيا.

وذكر بلاغ للمركز الوطني أن هذا التعيين تمت الموافقة عليه من طرف الاتفاق الإقليمي الإفريقي للنهوض بالعلوم والتكنولوجيات النووية، على هامش الدورة العادية ال66 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد مؤخرا بفيينا بالنمسا.

وأضاف المصدر ذاته أن اختيار المغرب، الأول على مستوى القارة، يعزز مساهمة المملكة في تفعيل مبادرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية “أشعة الأمل” التي يتم عبرها تقديم دعم ثابت للعديد من الدول لتطوير وتعزيز قدراتها في مجالات الطب النووي والعلاج بالأشعة.

يشار إلى أن الوحدة المشتركة للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية – كلية الطب والصيدلة بالرباط توفر سلك ماستر في علوم الصيدلة الإشعاعية موجها للدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية. وتخرجت إلى حدود اليوم ثلاثة أفواج من هذا التكوين المهم ينتمي أفرادها إلى عشر دول هي بوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار وجزر موريس وبنين والكاميرون والنيجر، والسنغال وتونس وموريتانيا).

وخلص البلاغ إلى أن هذا التعيين ينضاف إلى ست تتويجات من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية سبق للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية أن حصل عليها على المستوى الإقليمي والدولي في مجال هيدرولوجيا النظائر والتغذية البشرية والمراقبة غير المضرة بالوسط الصناعي والتكوين في السلامة الإشعاعية والتكوين في مفاعلات البحوث ، وكذا استخدام تقنيات النظائر في تدبير الموارد المائية وحماية البيئة والتطبيقات الصناعية.

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