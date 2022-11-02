أكادير: الاستماع إلى برلماني سابق متهم بسرقة محتويات منزل والده

2022-11-02 / 12:23
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها، ان النيابة العامة بجنايات أكادير، قد إستمعت اليوم الاربعاء 2 نونبر الجاري، إلى برلماني سابق، متهم بسرقة محتويات منزل والده بحي ” سيتي سويس” بمدينة أكادير .

وقالت زوجة الأب ” عائشة” في اتصال بالجريدة، انها غادرت منزل زوجها المتوفي، في زيارة لعائلتها. وبعد رجوعها، وجدت كل محتويات المنزل من وثائق ومجوهرات وأشياء ثمينة قد سرقت، كما أن الكاميرات تم تكسيرها، في عملية على ما يبدو مدروسة مسبقا من طرف الجناة.

التحريات التي باشرتها الشرطة العلمية، كشفت بصمات أحد مستخدمي البرلماني، في بعض أماكن المنزل، وقد تم اعتقاله مباشرة، ولازال يرفض البوح بالجريمة، في حين أن زوجة الأب لازالت مصرة على متابعة البرلماني السابق.

المثير في هذه القضية، هو ان نفس البرلماني، متورط في قضية سرقة ” الخزنة الحديدية” لرجل الاعمال الهواري” م .ا ” ومتابع في حالة سراح رفقة محامي و شخصين آخرين، فيما ثلاثة أشخاص آخرين يقبعون في السجن المدني بأيت ملول، متورطين في نفس الملف.

ومن شأن تورط هذا البرلماني السابق، ان يعمق البحث معه في قضية السرقة الجديدة لمنزل والده.

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