التكهنات تسبق لائحة الركراكي و الجماهير المغربية في قطر تستعد للمونديال

هبة بريس ـ رياضة

ما يزال وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي لم يعلن بعد، رسميا، عن لائحة الأسود التي ستشارك في مونديال قطر بعد حوالي أسبوعين تقريبا، بالرغم من كون اللائحة الأولية باتت جاهزة و تم استدعاء المعنيين بالأمر للالتحاق تباعا بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

و في الوقت الذي يتريث الركراكي قبل اتخاذ قرار الكتيبة التي ستتجه لقطر، شرع عشاق الأسود عبر مواقع التواصل الاجتماعي في التكهن بهوية الأسماء التي تم استدعاؤها خاصة في ظل الحديث عن وجود إسم حمد الله في اللائحة الأولية.

و في انتظار إعلان لائحة الأسود، شرعت الجماهير المغربية الكبيرة في دولة قطر منذ فترة في الإعداد لهذا العرس المونديالي الذي سيكون متميزا خاصة في ظل وجود جالية مغربية كبيرة في قطر و دول الخليج.

و التأم أفراد الجالية المغربية في قطر طيلة الأيام الأخيرة للتحضير جيدا للمونديال، حيث تم الاتفاق على استقبال الجماهير القادمة من خارج قطر و توفير كل احتياجاتها لتسهيل مقامهم طيلة الفترة التي سيتواجد فيها أسود الأطلس بقطر.

كما تم التحضير للشعارات و الأهازيج التي سيتغنى بها المناصرون المغاربة في الملاعب المحتضنة للمباريات، و تم التنسيق بين الجماهير من خلال روابط تشجيع على ارتداء القميص الأحمر بشكل موحد للجماهير المغربية مع رفع العلم المغربي.

هذا و ستتنقل جماهير غفيرة من المغرب كذلك و دول أوروبا و أمريكا فضلا على دول الخليج نحو قطر لتشجيع كتيبة الركراكي و ذلك في ظل حديث عن نفاذ كافة التذاكر التي تتعلق بمباريات المنتخب المغربي.

*الصورة من الأرشيف

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