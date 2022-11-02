الدار البيضاء تبحث ترويج منتوجها السياحة بالقارة السمراء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يلتئم جمع الخبراء و المهتمين و المتداخلين في قطاع السياحة بالقارة السمراء خلال الشهر الجاري بالدار البيضاء التي ستحتضن فعاليات المنتدى الإفريقي للسياحة.

و في هذا الصدد، أعلن المركز الجهوي للسياحة بجهة الدار البيضاء سطات، عن تنظيمه للنسخة الأولى من المنتدى الإفريقي للسياحة و ذلك يوم 30 نونبر 2022.

ويهدف هذا الحدث، الذي تنظمه الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات، والمندرج في إطار الدورة الثالثة من Africa Place Marketing، إلى الالتقاء بالفاعلين الأفارقة في قطاع السياحة ومناقشة سبل تطوير السياحة البينية الأفريقية والإمكانات الترابية الإقليمية.

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