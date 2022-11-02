الدار البيضاء تبحث ترويج منتوجها السياحة بالقارة السمراء

2022-11-02 / 12:51
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يلتئم جمع الخبراء و المهتمين و المتداخلين في قطاع السياحة بالقارة السمراء خلال الشهر الجاري بالدار البيضاء التي ستحتضن فعاليات المنتدى الإفريقي للسياحة.

و في هذا الصدد، أعلن المركز الجهوي للسياحة بجهة الدار البيضاء سطات، عن تنظيمه للنسخة الأولى من المنتدى الإفريقي للسياحة و ذلك يوم 30 نونبر 2022.

ويهدف هذا الحدث، الذي تنظمه الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات، والمندرج في إطار الدورة الثالثة من Africa Place Marketing، إلى الالتقاء بالفاعلين الأفارقة في قطاع السياحة ومناقشة سبل تطوير السياحة البينية الأفريقية والإمكانات الترابية الإقليمية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد حملة تحرير الملك العام.. سلطات البيضاء تحارب الكلاب الضالة بالمدينة

بعد حملة تحرير الملك العام.. سلطات البيضاء تحارب الكلاب…

2022-10-27 / 11:22
Photo of بعد عين السبع.. سلطات البيضاء تحارب احتلال الملك العمومي في سيدي مومن

بعد عين السبع.. سلطات البيضاء تحارب احتلال الملك العمومي…

2022-10-19 / 15:59
Photo of ألحق خسائر بمقهى واعتدى على صاحبها.. إيقاف شخص بالبيضاء

ألحق خسائر بمقهى واعتدى على صاحبها.. إيقاف شخص بالبيضاء

2022-10-18 / 13:14
Photo of الشغب الرياضي يجر 32 شخصا للاعتقال بالبيضاء

الشغب الرياضي يجر 32 شخصا للاعتقال بالبيضاء

2022-10-17 / 12:06
Photo of “السياقة الاستعراضية” تجر سائق “تريبورتور” للاعتقال بالبيضاء

“السياقة الاستعراضية” تجر سائق “تريبورتور” للاعتقال بالبيضاء

2022-10-15 / 17:24
Photo of صراع الطاكسيات و أصحاب التطبيقات و المطاردات اليومية تتواصل بالدار البيضاء

صراع الطاكسيات و أصحاب التطبيقات و المطاردات اليومية تتواصل…

2022-10-12 / 12:45
Photo of “محاولة شراء رضيع” يجر مساعدة صيدلي للاعتقال بالبيضاء

“محاولة شراء رضيع” يجر مساعدة صيدلي للاعتقال بالبيضاء

2022-10-05 / 09:47
Photo of البيضاء: أشغال بناء في نهاية الاسبوع تقض مضجع ساكنة عين السبع ومطالب بتحرك السلطات

البيضاء: أشغال بناء في نهاية الاسبوع تقض مضجع ساكنة…

2022-10-04 / 13:32
Photo of “البسيج” يوقف شخصا مواليا لتنظيم “داعش” بالبيضاء

“البسيج” يوقف شخصا مواليا لتنظيم “داعش” بالبيضاء

2022-09-29 / 10:59
Photo of البيضاء.. إيقاف سائق شاحنة مخمور اقتحم بوابة الميناء

البيضاء.. إيقاف سائق شاحنة مخمور اقتحم بوابة الميناء

2022-09-27 / 13:01

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق