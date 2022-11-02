حساب “الفيفا” يتغزل ب”الهدف التاريخي” للمغربي بصير

هبة بريس - وكالات

أعاد الحساب الرسمي لكأس العالم فيفا للأذهان هدف المغربي صلاح الدين بصير بمرمى المنتخب الأسكتلندي عن دور مجموعات مونديال 1998، واصفا إياه أحد أفضل الأهداف العربية في كأس العالم.

وتغزل حساب المونديال بهدف بصير في المباراة المذكورة، حيث أرفق فيديو الهدف الثالث للمنتخب المغربي في مرمى اسكتلندا بتعليق: “استلام بمراوغة ساحرة.. نظرة ثاقبة.. تسديدة تعرف طريقها إلى الشباك”.

مضيفا:”صلاح الدين بصير ترك بصمته بتسجيل واحد من أفضل الأهداف العربية في كأس العالم أمام اسكتلندا”.

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