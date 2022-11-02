Morocco's Salaheddine Bassir runs as he celebrates his second goal against Scotland during late action in their World Cup group A match June 23. Morocco defeated Scotland 3-0 but both teams were eliminated from advancing to the second round at the World Cup. JES/KM

حساب “الفيفا” يتغزل ب”الهدف التاريخي” للمغربي بصير

2022-11-02 / 11:05
8
هبة بريس - وكالات

أعاد الحساب الرسمي لكأس العالم فيفا للأذهان هدف المغربي صلاح الدين بصير بمرمى المنتخب الأسكتلندي عن دور مجموعات مونديال 1998، واصفا إياه أحد أفضل الأهداف العربية في كأس العالم.

وتغزل حساب المونديال بهدف بصير في المباراة المذكورة، حيث أرفق فيديو الهدف الثالث للمنتخب المغربي في مرمى اسكتلندا بتعليق: “استلام بمراوغة ساحرة.. نظرة ثاقبة.. تسديدة تعرف طريقها إلى الشباك”.

مضيفا:”صلاح الدين بصير ترك بصمته بتسجيل واحد من أفضل الأهداف العربية في كأس العالم أمام اسكتلندا”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of للإطاحة برونالدو وسواريز.. دعوة للصلاة والصوم 12 ساعة في غانا

للإطاحة برونالدو وسواريز.. دعوة للصلاة والصوم 12 ساعة في…

2022-11-02 / 15:00
Photo of التكهنات تسبق لائحة الركراكي و الجماهير المغربية في قطر تستعد للمونديال

التكهنات تسبق لائحة الركراكي و الجماهير المغربية في قطر…

2022-11-02 / 14:20
Photo of للرفع من مداخيل النادي.. البدراوي يطلق خدمة تأمينات جديدة في ملكية الرجاء

للرفع من مداخيل النادي.. البدراوي يطلق خدمة تأمينات جديدة…

2022-11-02 / 11:43
Photo of عامل تازة يعطي الانطلاقة للطواف الدولي للدراجات النارية

عامل تازة يعطي الانطلاقة للطواف الدولي للدراجات النارية

2022-11-01 / 23:48
Photo of المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يتعرف على منافسيه في الألعاب الفرنكفونية

المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يتعرف على منافسيه…

2022-11-01 / 15:46
Photo of “أسود الفوتصال” يخوضون مبارتين وديتين أمام أوزبكستان

“أسود الفوتصال” يخوضون مبارتين وديتين أمام أوزبكستان

2022-11-01 / 11:34
Photo of ثاني ضربة موجعة لفرنسا.. بوغبا يغيب رسميا عن مونديال قطر

ثاني ضربة موجعة لفرنسا.. بوغبا يغيب رسميا عن مونديال…

2022-10-31 / 22:32
Photo of مطالب لبنموسى بإفتحاص ميزانية الجامعة الملكية للجوجيتسو

مطالب لبنموسى بإفتحاص ميزانية الجامعة الملكية للجوجيتسو

2022-10-31 / 22:26
Photo of خصم المغرب الأول بمونديال قطر يكشف قائمته

خصم المغرب الأول بمونديال قطر يكشف قائمته

2022-10-31 / 20:21
Photo of مكتب اتحاد طنجة يعلن اتخاذ اجراءات مناسبة ضد الحكمين جيد والزين

مكتب اتحاد طنجة يعلن اتخاذ اجراءات مناسبة ضد الحكمين…

2022-10-30 / 20:13

‫8 تعليقات

  2. صلاح الدين بصير يبقى من بين احسن الاعبين الذين مروا على تاريخ الكرة المغربية..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق