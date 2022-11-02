للرفع من مداخيل النادي.. البدراوي يطلق خدمة تأمينات جديدة في ملكية الرجاء

2022-11-02 / 11:43
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هبة بريس ـ رياضة

يواصل عزيز البدراوي و أفراد مكتبه البحث عن مداخيل إضافية لنادي الرجاء الرياضي و ذلك بالبحث عن مستشهرين جدد كما وقع قبل أسابيع أو من خلال ابتكار أساليب جديدة تدر على النادي إيرادات مالية جديدة.

و في هذا الصدد، أطلق نادي الرجاء الرياضي خدمة RAJA ASSURANCE وذلك بتوفير مجموعة من أشكال التأمين الخاصة بالعربات بمختلف أنواعها، والشركات والمنازل، والعديد من انواع التأمين الأخرى.

و نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأخضر إعلانا مقتضبا أكدت من حلاله أنه بات بإمكان كل محب رجاوي يتوفر على تأمين، الاستفادة من هذا المنتوج ومساعدة النادي في مشروع تطوير مداخيله.

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