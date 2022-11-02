مسيرات غاضبة بإيران تطالب بإسقاط النظام القمعي و محاسبة رموزه

2022-11-02 / 11:14
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هبة بريس ـ متابعة

ارتفعت أعداد المتظاهرين الغاضبين و التظاهرات الحاشدة التي تشهدها دولة إيران في الأيام الأخيرة و تغيرت الشعارات المرفوعة من المطالبة بمحاسبة المتورطين في مقتل الشابة مهسا أميني للمطالبة بتغيير النظام.

و خرج مئات الآلاف من الإيرانيين للشوارع مطالبين بإسقاط النظام الحاكم و محاسبة رموز الفساد من ساسة و جيش و أمنيين خاصة في ظل تدهور مستوى العيش في بلدهم.

و جوبهت المظاهرات بردة فعل عنيفة من قبل عناصر الشرطة الإيرانية، كما تمت الاستعانة بعناصر من الحرس الثوري و الجيش بسبب تزايد أعداد المحتجين الذين تم قمعهم بالعنف و تم اعتقال عدد كبير منهم.

و بات النظام القمعي الإيراني يتعامل مع المحتجين بطريقة الترهيب، حيث حكم على عدد من المحتجين الذين تم إيقافهم في المظاهرات بالإعدام في جلسات محاكمة سريعة لم تدم سوى دقائق مباشرة بعد اعتقالهم.

كما اعتقلت قوات القمع الإيرانية العشرات من الحقوقيين و الصحافيين و الطلبة و الشباب الذين باتوا يرفضون الممارسات الجائرة و التعنت و الديكتاتورية التي تمارسها سلطات إيران عليهم و هو ما ينذر بمزيد من التصعيد في الأيام المقبلة.

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